Как Путин ставит в тупик переводчиков: У иностранцев едет крыша от «Не стоим враскорячку»!

Dkflbvbh Genby на саммите БРИКС Фото: REUTERS

Выступая на в этом ноябре на саммите БРИКС, Владимир Путин озадачил переводчиков сразу четырех стран — Китая, Бразилии, Индии и ЮАР, употребив поговорку «В семье не без урода». Как это было переведено на китайский, португальский (на котором говорит Бразилия) или хинди (Индия), остается только гадать. Но работать переводчиком Путина всегда было очень непросто.

НЕМЕЦКИЙ ЗНАЕТ С РАЗВЕДКИ. НО ВЫУЧИЛ И АНГЛИЙСКИЙ

Еще в 2006 году на саммите Большой восьмерки в Санкт-Петербурге Путин сам поправил переводчицу, по ошибке преуменьшившую рост экономики России. Путин сказал «около 7 процентов», а она почему-то перевела как 5.

- Около 7 процентов, - строго посмотрел в ее сторону президент. И сгладил неловкость шуткой: - Надо внимательно следить за тем, что они (переводчики, - ред.) говорят.

И с тех пор не упускает из своего поля зрения - точно ли передают его слова.

- Я однажды от усталости назвал не ту страну, - вспомнил один такой случай личный переводчик президента Алексей Садыков. - Он повернулся ко мне и сказал: «Слушай меня внимательно!»

Свободно владея немецким со времен службы в советской разведке, Путин выучил и английский. И это позволяет ему не только общаться с иностранными коллегами, но и без перевода отвечать на вопросы журналистов.

- Хорошо бы переводчик работал, чтобы все поняли, - сказал президент на саммите G20 в Буэнос-Айресе, когда журналист британской ВВС обратился к нему по-английски. - Но я отвечу, ничего страшного.

Для Путина на переговорах важны малейшие нюансы, и за этим он тоже следит. Фото: REUTERS

НЕ «ХОРОШО», А «ОТЛИЧНО»!

Для Путина на переговорах важны малейшие нюансы, и за этим он тоже следит. В разговоре с президентом Египта Фаттахом Аль-Сиси он ответил на вопрос «Как дела?» - «Отлично».

Переводчик перевел: «Все хорошо». Путин повернулся к нему и с нажимом повторил: «Ну, отлично же!» И всем стало ясно, что это не мелочи.

Но иногда он умудряется найти ошибку даже в тех языках, которые нормальному человеку знать вроде бы совершенно ни к чему.

- Более пяти миллиардов долларов инвестиций со стороны наших друзей было вложено в российскую экономику, - сказал Путин на переговорах с премьером Швеции, вслушался в слова сидевшего у него за спиной переводчика и, полушутя, незамедлительно поправил. - Я сказал «друзья», а не партнеры. Бандит!

Достается от президента не только своим, но и чужим переводчикам. Во время визита в Москву премьера Израиля Биньямина Нетаньяху один из израильских журналистов задал вопрос своему лидеру на иврите, а тот на иврите и ответил.

- Я не перевожу на русский, потому что вопрос касается внутренних дел Израиля, - заявил израильский переводчик.

- Нам тоже интересно, - тут же отреагировал Путин.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в Хельсинки. Фото: REUTERS

БИЗНЕСМЕНАМ «ВОЛЬНО!»

И все же переводить Путина трудно еще и из-за его афористичности. Президент не боится говорить нешаблонно, чем часто приводит переводчиков в ужас.

- Он сказал «Мы враскорячку стоять не умеем». Я смотрел это по телевизору и думал: «Слава богу, мне не надо это переводить», - вспомнил одну из таких ситуаций Алексей Садыков. - А однажды на питерском экономическом форуме, выходя на сцену, он подошел к микрофону и сказал «Вольно!» Этого никто не ожидал, и это была переводческая догадка. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный термин, именно военный термин: «Аt ease» (легко, - ред). Я потом специально сверялся со словарем.

А ФРАНЦУЗАМ ВСЕ МЕРЕЩИТСЯ «ЖЕНА»

- Вы должны распознать речь, ее проанализировать, подобрать эквивалент, выдать это на языке, на который переводите, и еще и проконтролировать, чтобы это хорошо звучало, - рассказывает еще один личный переводчик Путина Сергей Чудинов.

Все переводчики, которые работают с президентом России, сотрудники МИДа. Они трудятся в Департамента лингвистического обеспечения МИД России. Иногда они попадают в курьезные случаи.

Год назад визит Путина в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком был неофициальным. Поэтому рядом с ним не было привычных сопровождающих, с президентом везде ходила лишь переводчица с французского языка. Что поставило в тупик некоторые издания Франции, написавшие, что Путин прилетел с женой.

Некоторые лидеры умышленно усложняют работу переводчикам.

- Порошенко предпочитал во время телефонных переговоров использовать английский язык, - привел пример Садыков. - Тогда с нашей стороны привлекался переводчик с английского языка.

А иногда Путин и сам не чурается поработать переводчиком. Например, на медиафоруме Народного фронта слово взял немецкий бизнесмен, а перевести его было некому.

- Я сам переведу, говорите, - обратился к нему Путин. И несколько минут одновременно и отвечал на вопросы немца, и переводил все - сначала на русский, а потом и свои слова на немецкий.

А на встречах с немецкой аудиторией он иногда просто переходит на немецкий, и переводчикам приходится уже переводить все обратно - для русскоговорящих участников переговоров.

А иногда Путин и сам не чурается поработать переводчиком. Фото: EAST NEWS

БЫВАЕТ И НАОБОРОТ

Не один Путин любит русские поговорки. Председатель Китая Си Цзиньпин, желая сделать приятное другу, регулярно употребляет во время переговоров с президентом России наши крылатые выражения. Проблема в том, что сначала поговорка переводится с русского на китайский, потом ее произносит лидер КНР и в этот момент российскому переводчику нужно мгновенно сообразить, что имелось ввиду.

Иногда, как в случае с фразой «Большому кораблю – большое плавание» - про дружбу двух стран, это удается. Иногда не очень, но близко к тексту - как было с «упорный труд победу приносит». Ну, вы, наверно, уже сами догадались какая русская поговорка так изменилась, пройдя через два перевода.

А иногда выходит что-то вроде: «В России есть поговорка: "не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает». Тут российской делегации остается только кивать головой, мол, да-да, это очень популярная у нас поговорка.