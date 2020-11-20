"Бедная любимка": с сестрой Ольги Бузовой случилось несчастье

Ольга Бузова поддержала сестру Анну в трудную минуту Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сестры Бузовы, как известно, очень близки. Они смогли уладить все разногласия, которые возникли два года назад. Теперь Ольга и Анна снова называют друг друга роднульками и любимками. Но на днях с младшей Бузовой случилось несчастье.

Анна Бузова нашла в себе силы оставить сообщение в блоге. Она рассказала, что ей пришлось пережить за последнюю неделю

"Очень не люблю слезливых постов о сложных ситуациях в жизни... Они ведь случаются у всех и, конечно же, акцентировать на них внимание - означает повторно возвращаться к ним, да еще и вас в них погружать. Но, поскольку многие переживают, расскажу вкратце, что со мной произошло. Чуть больше недели назад у меня случился инсульт", - огорошила признанием сестра Ольги Бузовой.

К счастью, медицинская помощь девушке была оказана быстро. Ее муж действовал четко. "Костя молнией отвез меня в ближайшую клинику к неврологу, так как в «скорой» мне сказали выпить валерьянки и лечь поспать. Я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки. Для меня это был почему-то самый большой страх не суметь сказать любимому, что люблю. Меня даже не сильно испугало асимметричное лицо", - написала сестра Ольги Бузовой в блоге.

Анна также сообщила, что у нее во время инсульта пропала чувствительность в правой руке и ноге. "Мне так важно было сказать родному, чтоб он меня не оставлял ни на секунду, не отпускал мою руку, и что я его сильно-сильно люблю! Это очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь... Мычишь и ревешь от безысходности. Потом мне срочно хотелось с мамочкой, папулей, сестренкой поговорить и сообщить, что люблю их больше всех на свете! ", - поделилась Анна пережитым.

Но, по ее словам, ее речь в тот момент представляла собой набор несвязных звуков. "Мораль сей басни такова - не скупитесь на слова любви. Ведь кто знает, как жизнь сложится. Я не планировала с инсультом слечь на пару-тройку недель Сейчас я нахожусь на реабилитации и мечтаю скорее уже вернуться в свой привычный ритм, но понимаю, что пока рано. Надо полностью восстановиться", - резюмировала Аня.

Ольга Бузова поддержала свою роднульку. "Я все понимала, что ты говорила. Так хочется скорее тебя увидеть. Все будет хорошо, мы все рядом". - написала Бузова.

Поклонники незамедлительно поддержали Анну. Многие вспомнили, как Ольга Бузова разругалась со своей сестрой, а потом девушки нашли в себе силы помириться. Теперь они снова вместе, опять признаются в большой любви и называют друг друга "любимка" и "роднулька". "Анечка желаю поскорее поправиться! Здоровья, берегите себя!", "Бедная любимка", "Оля такое трогательное сообщение оставила", "Инсульт- это одно из самых тяжелых заболеваний нервной системы- «болезнь трудоголиков». Мы все пытаемся объять необъятное, забывая про себя и свое здоровье. Берегите себя, Вы еще слишком молоды", "Какой кошмар, в таком молодом возрасте. Ну хорошо, что вовремя среагировали и все обошлось. Здоровья вам", - пишут фолловеры.