София Ротару приедет на съемки «Песни года»: как идут записи праздничных передач

5 декабря пройдут съемки «Песни года 2020», которую покажут 1 и 2 января на канале «Россия» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на пандемию, большинство традиционных новогодних телешоу, встанут в телевизионную сетку по привычному для зрителей расписанию. В конце декабря популярные телепередачи покажут свои праздничные выпуски со студийными елками, 31 декабря – новогодние парады звезд, огоньки, а 1 и 2 января в эфире любимая «Песня года».

Вчера Максим Галкин снимал новогодние выпуски «Лучше всех», готовится «Прямой эфир» о «Песне года». В общем, практическая каждая рейтинговая телепередачи снимет выпуски в студиях с елками и новогодней тематикой. Но особое внимание всегда уделяется телепередачам, которые выходят в эфир 31 декабря и в первые дни нового года.

5 декабря пройдут съемки «Песни года 2020», которую покажут 1 и 2 января на канале «Россия». Новогодняя телесъемка пройдет с соблюдением всех сегодняшних правил – заполняемость зала 25%. Билеты в продаже есть – пока зрители не разобрали свободные места, несмотря на их ограниченное количество. Самые дешевые билеты – по 4 тысячи рублей. Есть дорогой партер за 50 тысяч рублей. Пока подтвержден приезд Софии Ротару, будут и все главные московские звезды – Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Григорий Лепс, Николай Басков, Ани Лорак, Лолита, Полина Гагарина и многие другие. Ведущие – Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

Завершаются съемки новогоднего парада звезд для «России», где также поют известные артисты. Среди соведущих концерта Андрей Малахов. На входе на съемочную площадку всех участников шоу тестируют на коронавирус, измеряют температуру. Кроме того, все проходят через специальную кабину для дезинфекции одежды. Съемочная бригада работает в масках. Для большинства огоньков на телеканалах концертные номера будут записаны без участия зрителей.

В этом году у артистов очень мало приглашений выступить на частных новогодних вечеринках – но такие заказы все же есть. Большинство мероприятий пройдут в Подмосковье или заграницей, куда звезд доставят на частных самолетах.

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