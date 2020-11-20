Комендантский час и еда “на вынос”: Как новые «ковидные» ограничения повлияют на отдых в Турции

Kафе и рестораны теперь могут продавать еду только “на вынос” или с доставкой Фото: REUTERS

В Турции с 20 ноября действуют новые антикоронавирусные ограничения. В Стамбуле же днем раньше ввесли еще и свои дополнительные меры, вдобавок к общим.

Как новые ограничения повлияют на отдых в Турции? Ведь несмотря на позднюю осень и закончившийся пляжный сезон, страна лукумов и кебабов остается самым популярным зарубежных направлением. Путешественники едут и в отели Антальи, и в Стамбул, и в такие живописные места, как Каппадокия и Памуккале.

РЕСТОРАНЫ И МАГАЗИНЫ

Президент Турции Реджеп Эрдоган с 20 ноября ужесточил меры для борьбы с коронавирусом:

- кафе и рестораны теперь могут продавать еду только “на вынос” или с доставкой. А поздним вечером и ночью (с 20.00 до 10.00) возможна только доставка. Получается, что ужин с видом на Золотой Рог в Стамбуле или кофе в старом городе Антальи – под запретом.

Что важно и удобно для туристов: отелей это ограничения, по сути, никак не касаются, заверяют в Ассоциации туроператоров России. Особенно любимых нашими отпускниками отелей “Все включено”. Рестораны и кафе внутри гостиниц будут работать по обычному графику. Не надо ждать завтрака до 10 утра, постояльцев кормить начнут, как и прежде, ранним утром. И вечером то же самое – никто не заставит закончить ужин в восемь. И уж тем более не нужно заказывать доставку еды в номер.

- магазины, в том числе продовольственные, рынки и торговые центры могут работать с 10.00 до 20.00. В общем, для туристов это некритично, но надо будет подстроиться и учитывать, что в 9 утра еще ничего не купить, и поздно вечером тоже – ни сувениров, ни воды или фруктов.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

- комендантский час по выходным. Запрещено выходить на улицу с 20.00 субботы до 10.00 воскресенья и с 20.00 воскресенья до 5.00 понедельника.

- для граждан Турции введены ограничения по времени выхода на улицу: пожилые люди старше 65 лет могут покидать дома с 10 утра до 13 часов, молодежь ло 20 лет – с 13 до 16 часов.

Касается ли это иностранцев? Если вопрос в том, чтобы выйти из номера на пляж или просто на территорию отеля, - конечно, никаких ограничений нет. А если в город? В Ассоциации туроператоров России вместе с коллегами из Ассоциация турецких туристических агентств надеются, что на туристов комендантский час и возрастные “окна” не распространяются – так как в официальных документах четко говорится о “гражданах и жителях” Турции.

В Стамбуле ввесли еще и свои дополнительные меры, вдобавок к общим Фото: REUTERS

Но все же советуют: если выходите на улицу во время комендантского часа (например, в Стамбуле, или в старом городе Антальи), берите с собой документы, подтверждающие, что вы турист. Это может быть паспорт или его копия, ваучер отеля, обратный билет – распечатка или просто в электронном виде в смартфоне.

Напомним, что и до этого в Турции действовал масочный режим во всех общественных местах и на улицах (но не на территории отелей!), а с 12 ноября запрещено курить на улицах и остановках общественного транспорта (чтобы не снимали маски под предлогом перекура). Нарушителям грозит штраф около 10 тысяч рублей на наши деньги. В реальности туристов предупреждают, но не штрафуют (ССЫЛКА). Впрочем, это не повод проверять гостеприимство и терпение турецких полицейских – вам же не хочется быть первым реально оштрафованным туристом?

СТАМБУЛ

В мегаполисе на Босфоре закрыты все муниципальные музеи. Из популярных у туристов мест это, например, Цистерна Базилика, дворец Порфирогенита, цистерна Феодосия, турецкий Всемирный культурный квартал, уточняют в компании “Пегас Туристик”. При этом музеи, подчиняющиеся Министерству культуры и туризма, открыты (во всяком случае, на данный момент).

Все туристические объекты под открытым небом работают. Как и общественный транспорт, и такси. И прокатиться по Босфору на кораблике тоже можно.

Что с ресторанами? Обычно в Стамбуле бронируют отель с завтраком – и в этом случае ничего не меняется, рестораны при отелях обслужат постояльцев и до 10 утра. Если турист выбрал отель с обедом и ужином – в нынешних условиях он явно выиграл, накормят. А если нет? Придется заказывать еду “на вынос” в любом городском кафе или ресторане:

- У входа стоит меню, можно сделать заказ и дождаться, пока приготовят, - советует руководитель отдела по связям с общественностью TUI Россия Ольга Иванова. — Коллеги в Турции подтверждают, что рестораны уже работают только на вынос.

Можно заказать доставку блюд в отель или купить что-то готовое в магазине или на рынке. Но в общем, конечно, это совсем не то удовольствие, к которому привыкли любящие Стамбул путешественники. Когда можно часами сидеть на террасе с красивым видом, выбирать свежую рыбу, неспеша пить чай из стаканчиков-тюльпанов...

ЦИФРЫ

771 тысяч поездок за рубеж совершили граждане России с июля по сентябрь 2020 года. В пять раз меньше, чем в третьем квартале прошлого года.

98% всех съездивших за границу в июле — сентябре туристов побывали в Турции (а именно 757,5 тыся человек).

По данным Погранслужбы ФСБ РФ.

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