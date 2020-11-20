В Морозовской больнице в Москве полностью обновят лечебные корпуса

Лечебные корпуса детской Морозовской больницы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице продолжается модернизация районных поликлиник и крупных стационаров. Среди них - старейшие московские детские больницы.

"В Москве проживают более двух миллионов детей и подростков, - сказал сегодня, 20 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра ремонта лечебных корпусов Морозовской детской больницы. - Забота о здоровье детей является приоритетом московского здравоохранения. Для оказания качественной и своевременной помощи столичным детям создана крупнейшая в России сеть медицинских организаций и отделений.

Сегодня детские врачи отмечают свой профессиональный праздник – День педиатра. И мы от всей души благодарим почти 5 тысяч московских докторов, посвятивших себя самой доброй медицинской специальности, за их подвижнический труд на страже здоровья малышей. Самый большой коллектив детских врачей Москвы работает в Морозовской больнице".

По его словам, три года назад завершился уникальный проект строительства нового больничного корпуса. Теперь для мам и малышей созданы максимально комфортные условия. А доктора могут оказывать медицинскую помощь на самом современном уровне.

"В новый корпус переехали многие подразделения больницы, и теперь мы можем провести ремонт старых корпусов, чтобы в них тоже было комфортно лечиться и работать, - отметил мэр. - Два корпуса больницы – для размещения Городского центра детской трансфузиологии и отделения паллиативной помощи – будут отремонтированы за счет благотворителей. Еще один корпус мы будем ремонтировать за счет городского бюджета.

Кроме того, в эти дни мы завершаем ремонт 5 детских поликлиник, в которых созданы максимально комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей".

ЧТО СДЕЛАЮТ

В Морозовской больнице:

- уже начался ремонт в лечебном корпусе № 9 - Городском центре детской трансфузиологии. Здесь не только полностью обновят здание, но и закупят более 150 единиц современной медицинской техники;

- в ближайшее время в порядок приведут корпуса №8 и №1.

До ремонта в корпусе №8 размещалось отделение паллиативной помощи. Обновленный Центр детской паллиативной помощи станет единственным в России профильным отделением, в котором используют все возможности многопрофильного стационара с оперблоком и пребыванием детей на ИВЛ вне отделения реанимации.

Во время модернизации Морозовской больницы обновят 9 отделений - инфекционное диагностическое, эндоскопическое, педиатрическое соматическое, неврологическое, нефрологическое, эндокринологическое, гастроэнтерологическое, отделения реанимации и функциональной диагностики.

Впервые в столичной детской больнице появится зона Family room – комнаты отдыха для родителей, находящихся на лечении с детьми.

ПЛАНЫ

В ближайшие годы в Москве построят:

- многопрофильный детский комплекс больницы святого Владимира на 570 коек;

- неонатальный корпус больницы имени Виноградова (роддом №4) на 76 коек с консультативно-диагностическим центром на 150 посещений в смену;

- перинатальный центр в больнице № 40 в Коммунарке на 130 коек.