Депутат-мотогонщик решил "притормозить" автолюбителей

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев Фото: СОЦСЕТИ

Похоже, что скоро любой автолюбитель во время маневра на дороге, должен думать не о безопасности участников дорожного движения, а как бы вдруг не превысить разрешенную скорость на один километр в час. Именно так категорично хочет наказывать автомобилистов член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

"Выявление таких лихачей за рулем повысит культуру в обществе. Ведь нарушителем правил дорожного движения становится даже тот, кто даже минимально превышает скорость. Ведь выдают права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права", — заявил СМИ депутат Васильев.

Отметим, что сейчас любой участник дорожного движения имеет возможность безнаказанно превышать допустимую на участке скорость на 20 километров в час.

Александр Васильев - член псковского мотоклуба "Позитивная механика" Фото: СОЦСЕТИ

Васильев с этим категорически не согласен. Это можно объяснить тем, что депутат сам любит скорость. Согласно декларации за 2019 год, в арсенале семьи чиновника целый автопарк довольно мощных машин. Но кроме Mitsubishi outlander, Subaru Forester, Subaru Legacy и Nissan X-Trail, за ним числится еще два мощных мотоцикла марки Honda VFR1200XA и TWIN XRV 750. При этом спортивно-туристический мотоцикл Honda VFR1200XA в семье Васильева появился два года назад. Похоже, что увлеченный мотоциклами депутат стремится сделать остальных участников движения более предсказуемыми на дороге.

Эксперты уверены, что штрафовать необходимо больше тех участников дорожного движения, что систематически нарушают скоростной режим, и повысить штрафы владельцам люксовых иномарок с мощными моторами. Не секрет, что шраф в 500 рублей рассматривается некоторыми автолюбителями, как "проездной билет", который дает право доминировать на трассе.

Отметим, что в МВД также не считают необходимым снижать нештрафуемый порог превышения скорости. Ранее об этом заявлял и глава МВД России Владимир Колокольцев. Эксперты МВД России отмечали, что далеко не все камеры на дорогах могут быть настроены точно.

В МВД России рекомендовали общественникам и экспертам обратить свое внимание на качество дорог.