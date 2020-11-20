Тушить возгорание на базе ОМОН в Москве приехали пять пожарных машин

Кадр из видео пожара, присланного очевидцем в редакцию "КП".

Днем 20 ноября жители Строгино заметили вереницу пожарных машин. Красные автомобили с мигалками проследовали на улицу Твардовского, что расположена напротив МКАД. Спецтранспорт заехал на закрытую территорию. Видео очевидцы прислали в редакцию kp.ru.

По адресу Твардовского 2, корпус 2 расположена база ОМОН ГУ Росгвардии по Москве. В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили, что сотрудники выезжали на вызов к росгвардейцам, но подробностей не сообщили, сославшись на то, что комментировать будет силовое ведомство. В пресс-службе столичной Росгвардии на звонок «Комсомолки» не ответили.

По информации собственных источников kp.ru, пожар случился на верхних этажах офисного здания. Началось задымление. Черный столб дыма выходил через чердачные помещения. Причина возгорания устанавливается.

В Строгино находится большая база ОМОН. Здесь помимо административных и служебных зданий построены две 16-этажных казармы. В них живут около 2000 сотрудников ведомства. На территории базы есть макет пятиэтажного здания для тренировок бойцов. Работает кинологический центр. Здания были открыты два года назад.