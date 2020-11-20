Наперекор суду: Михаил Ефремов признал потерпевшей гражданскую жену курьера Ирину Стерхову

Актер Михаил Ефремов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

О том, что Михаил Ефремов считает потерпевшими не только четверых членов семьи Захаровых (двоих сыновей погибшего от разных браков, его официальную супругу и брата), но и гражданскую жену курьера Ирину Стерхову, он говорил еще месяц назад в апелляционном суде. Однако, потом все как-то затихло, никто из адвокатов с Ириной Михайловной не связывался. До вчерашнего вечера.

- С нами вышел на связь новый защитник Андрей Алешкин, - рассказал kp.ru Вадим Никулин, представляющий интересы гражданской жены курьера. - Он сообщил, что Ефремов признает Стерхову потерпевшей, мы договорились о встрече и переговорах.

Для Ирины Михайловны эта долгожданная новость стала важным событием: ей больше не придется обивать пороги судов, чтобы восстановить справедливость. Ранее сразу несколько инстанций отказали женщине в признании ее потерпевшей стороной - сказалось отсутствие штампа в паспорте и показания семьи Захаровых. Младший сын, жена и брат утверждали в суде, что последние 20 лет Сергей Захаров был главой их дружной семьи, и о том, что в Москве он жил со Стерховой гражданским браком они, мол, слышат впервые. После появились документы о том, что к моменту гибели курьер начал бракоразводный процесс с официальной супругой, но и они ничего не изменили.

Ирина Стерхова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Эта затянувшаяся ситуация у меня вызывает недоумение, - поделилась с kp.ru Ирина Стерхова. - Ефремов в апелляции заявил, что признает меня потерпевшей, а его адвокаты повели себя странно, не поддержав в суде это решение. Я тогда подумала - зачем разбрасываться громкими словами, вы между собой сначала определитесь. Если Ефремов и его новый защитник Андрей Алешкин избрали позицию покаяния и чистосердечного раскаяния, я это очень приветствую. Значит, у Михаила Ефремова изменилось отношение к потерпевшей стороне. А адвокат Алешкин, видимо, неплохой переговорщик, раз сумел договориться уже и с Александром Добровинским.

Между тем, женщина уверена: Добровинский еще не раз пожалеет, что связался с такой "бессовестной семьей".

- Люди дожили до седин, а позволяют себе творить такие вещи, - продолжает Ирина Михайловна. - Все это время они нагло врали о нашей жизни с Сергеем, отказывались от "кровавых денег", заявляя иск в 1 рубль. Голосили, что миллионы Ефремова им не нужны, а потом взяли да и потребовали их. Мне, если честно, непонятно, зачем Ефремов по доброй воли заплатил им 3 миллиона моральной компенсации? Конечно, это его деньги, ему и распоряжаться. Но я лично согласна только с 1 миллионом для младшего сына, а вот выплаты жене и брату для меня спорные...

Сама же Стерхова настаивает: для нее главное не деньги, а раскаяние Ефремова. Женщина надеется, что хотя бы теперь Михаил Олегович найдет для нее время и напишет несколько строк. Возможно, стараниями нового адвоката такое письмо Ирина Михайловна вскоре получит.

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