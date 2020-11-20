"Не страдайте! Выхаркивайте боль": в Москве проводили в последний путь режиссера Романа Виктюка

В Москве простились с режиссером Романом Виктюком. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В фойе театра в Сокольниках был установлен портрет Романа Виктюка, к которому его поклонники несли цветы в течение четырех часов. Удивительно, но среди желающих проститься с 84-летним Мастером было немало молодежи, должно быть его ученики по ГИТИСу. Или просто благодарные зрители.

Церемония прощания прошла на сцене театра Романа Виктюка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На церемонию прощания пришли: актеры Максим Аверин, Сергей Маковецкий, Генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, актриса Нонна Гришаева, депутат Московской городской Думы Евгений Герасимов…

Гроб, закрытый стеклянной крышкой (последний месяц режиссер лечился в больнице от коронавируса), был установлен на сцене. Он тоже - в венках и цветах. Звучала тихая музыка. На большом экране сменялись портреты режиссера.

- Романа Григорьевича часто подвергали критике при жизни, а сейчас вечная ему память, - одним из первых на гражданской панихиде выступил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

У театра собрались поклонники таланта режиссера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие подходили к микрофону, чтобы вспомнить Романа Виктюка, но были и видеозаписи. Актеры и режиссеры с экрана выражали своих соболезнования.

- Такие пришли времена, что почти каждый день приходится навсегда расставаться с кем-то из близких людей. Роман Виктюк – режиссер, который для театра «Сатирикон» сделал очень много, – сказал его худрук Константин Райкин. – Он поставил спектакль «Служанки» в 1988 году. Это была первая премьера после смерти моего отца. Спектакль, который кардинально изменил жизнь нашего театра, который был предзнаменованием нового перестроечного времени, предзнаменованием больших изменений в общественной жизни страны, в сознании людей. Этот спектакль не поднимал социальных проблем. Но он был отдельным невероятно значимым цветком не только для московского театрального пейзажа, но для культурного пространства всей страны. Этот спектакль имел колоссальных резонанс и в мире. Для меня он был особой школой. Ничего подобного ни до, ни после этого я не играл. Тогда я единственный раз всерьез столкнулся с творчеством Романа Виктюка, очень оригинального мастера, ни на кого не похожего. И получил важнейшие профессиональные уроки его особой школы. Эта встреча многое определила и в моей профессиональной жизни, и в пути нашего театра.

В театре - портреты Романа Виктюка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Его творчество - это ярчайший путь режиссера, впитавшего в себя традиции больших художников. В нем выражались национальные корни, он впитал колорит своих родных краев - Западной Украины. Он всегда подчеркивал, откуда он родом. Он был своеобразным, самобытным режиссером. Я с огромной благодарностью вспоминал его. Он создал свой театр и свой почерк, воспитал целую плеяду молодых мастеров, актеров, которые прозвучали именно благодаря ему. Я бесконечно благодарен судьбе, что в моей жизни был Роман Виктюк.

Серей Маковецкий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актеры выражали свои соболезнования через соцсети. Дмитрий Певцов написал в Инстаграме: «Мастер и учитель, гений, ядерный реактор энергии, юмора и таланта. Спасибо Вам. В конце 80-х на репетициях «Федры» (театр на Таганке) поверили в меня и поделились этой верой со мной. Хулиган от театра, выплеснувший СВОЙ мир на сцены Москвы, Питера, Киева, многих других городов. Влюбленный в Его Величество Театр, в артистов, в спектакли, которые ставил, «дедушка», как он сам себя называл, был настоящий гениальный... псих. Ваши репетиции были отдельными спектаклями... А сколько актерских имен вы открыли, я - в их числе. Спасибо, Мастер, Учитель…».

Поклонники несли цветы к театру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один замечательный актер, которого тоже открыл Виктюк, Сергей Маковецкий пришел на прощание с Мастером. На сцене он как будто с молитвой застыл у его портрета: «Сейчас бы Роман Григорьевич сказал: "Не страдайте! Выхаркивайте боль". Он не оставлял людей на земле, он все время их поднимал к небесам. И зрителей, которые смотрели его спектакли. Это знак великого режиссера, прекрасного, художника. Таких уже больше не будет».

Эту же мысль, что Виктюк неповторим, высказал и Генеральный директор Большого театра Владимир Урин: «У него был особый талант - ценить другой талант. Место Виктюка занять невозможно. Его будет дико не хватать. Театр Виктюка сегодня закончил свое существование…».

Друзья прощались с режиссером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие говорили о том, что Виктюк прожил очень смелую, авангардную творческую жизнь, вспоминали через какие тернии прошел он свой путь, но его мощная творческая сила, которая двигала его к славе, никогда не уменьшалась.

Романа Виктюка проводили из театра аплодисментами.

Он будет похоронен в понедельник, 23 ноября, в родном Львове на Лычаковском кладбище.

Режиссера проводили в последний путь под аплодисменты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктюк скончался 17 ноября от осложнений после коронавируса в госпитале Ветеранов войн, куда его привезли на реабилитацию. 84-летний режиссер в течение месяца лечился от ковида в клинической больнице имени Бахрушиных в Сокольниках. Но причиной смерти стала тромбоэмболия. По некоторым сведениям, у него был рак, болезнь высосала все соки, он сильно похудел и внешне изменился.

Народный артист РФ Роман Виктюк поставил около двухсот спектаклей, был режиссером десятков телефильмов. Он создал театр, который носит его имя.

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