«Это оптимальная форма»: губернатор Ленинградской области изучил возможности совершенствования дистанционного образования

Александр Дрозденко считает важным, чтобы школьник, временно находясь на «дистанционке», не потерял навыки, связанные с дисциплиной. Фото пресс-службы губернатора Ленинградской области

19 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил с рабочей поездкой Гатчинский район. График получился очень насыщенным. Глава региона провел совещание по дистанционному обучению, проверил ход строительства общежитий для студентов, а также изучил проблемы многодетных семей, с которыми они сталкиваются при разработке выделенных областью бесплатных земельных участков.

НЕ ЗАСТАИВАТЬСЯ В «КОНСЕРВНОМ ВИДЕ»

На сегодня подавляющее большинство школьников региона продолжаются учиться очно. На временный дистанционный формат обучения на сегодня перешел всего 921 ученик в 15 школах Ленинградской области. Для организации их обучения был выбран формат удаленного подключения прямо во время урока. Александр Дрозденко считает, что очное образование остается приоритетным в ленинградских школах, ну а для удаленных уроков необходимо использовать самые лучшие практики.

«На мой взгляд, эта форма достаточно демократична и удобна. Ученик может продолжить обучаться со своим классом и слушать учителя, он может отвечать у экрана», – пояснил губернатор Ленинградской области.

Эффективные примеры были представлены сегодня на совещании «Организация дистанционного обучения в образовательных организациях Ленинградской области» с директорами и педагогами школ и губернатором. Педагогическое сообщество внимательно изучает опыт коллег и выбирает лучшие решения.

Земельные участки многодетным семьям власти обеспечивают всей необходимой инфраструктурой. Фото пресс-службы губернатора Ленинградской области

Так, в одной из школ Мурино педагоги столкнулись с тем, что ученикам на дистанционном обучении не было видно то, что пишет учитель мелом по зеленой доске. Из положения вышли, подключив интерактивную доску, где изображения ярче и четче. А в Кингисеппском районе для ребят на дистанционном обучении составили отдельное расписание, выделив ряд основных предметов, которые школьники проходят вместе с одноклассниками и учителем в режиме реального времени. По остальным предметам материал изучается при помощи онлайн-платформ.

Во время совещания также стало известно, что учителя Ленинградской области, которые работают с учениками на дистанционном обучении, получат дополнительные выплаты.

«Очень важно, чтобы школьник, временно находясь на «дистанционке», не потерял определенные навыки, связанные с дисциплиной. Просыпаться вовремя, садиться за парту вовремя, работать по графику, быть готовым к ответу, быть готовым к работе в коллективе. Нам очень важно, переходя на «дистанционку», не оторвать ребенка от социума. Нашему бюджету надо вкладываться в технику, чтобы мы могли дать хороший сигнал из школы, потому что видеосвязь позволяет от этого социума не отрываться и сохранять навыки, пусть и в таком «консервном» виде», - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

КАМПУСЫ СДЕЛАЮТ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ КОМФОРТНЕЕ

Глава региона проверил ход строительства двух строящихся общежитий для студентов в Гатчинском районе.

«Мы планируем создать студенческие кампусы, чтобы сделать процесс обучения комфортнее. И в ГИЭФПТ, и в колледж им. Ушинского приезжают студенты со всей области. Строительство ведётся активно», — сообщил Александр Дрозденко.

Строительство общежития на 200 мест для студентов агропромышленного факультета государственного института экономики, финансов, права и технологий ведется в поселке Елизаветино Гатчинского района. Строительная готовность пятиэтажного здания составляет 72%. Здание полностью возведено, устройство кровли выполнено, ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство. Строительно-монтажные работы идут с опережением графика. В следующем году запланирован ввод объекта в эксплуатацию.

Строительство первого общежития подходит к концу. Фото пресс-службы губернатора Ленинградской области

Общежитие на 300 мест для Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского строится в Гатчине. К строительству здания общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров приступили в этом году. Сейчас строительная готовность составляет 18%. Выполняется бетонирование плиты перекрытия. Строительно-монтажные работы планируется завершить в конце 2022 года.

«МЫ ВСЕ УЧЛИ»

Кроме того, в этот же день Александр Дрозденко в микрорайоне «Заячий Ремиз» города Гатчины изучил работы по строительству транспортной и инженерной инфраструктуры для земельных участков, которые были бесплатно предоставлены многодетным семьям.

«Очень много было жалоб, что нет дорог, что нет линий электропередачи, тяжело участки осваивать. Мы все учли и сегодня 25 участков получили современную асфальтовую круговую дорогу, линии электропередачи, мы будем эту работу продолжать», – заявил глава региона.

В квартале №10 было выделено 23 земельных участка. Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры давно позади, в 2019 году приступили к строительству. Частично выполнены и продолжаются работы по строительству улично-дорожной сети, сети электроснабжения наружного освещения, сети водоснабжения и водоотведения. Строительство планируется завершить в конце будущего года. Всего на проектирование и строительство было выделено 93,7 млн рублей.

Кроме того, 39 земельных участков было предоставлено многодетным семьям в 9-м квартале микрорайона «Заячий Ремиз». Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры начнется после прохождения Гатчинским районом конкурсного отбора.

Обеспечение земельных участков для многодетных семей инженерной и транспортной инфраструктурой реализуется в Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам». В 2020 году из областного бюджета на эти цели было предусмотрено 245,5 млн рублей.