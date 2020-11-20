Джо Байдену исполнилось 78 лет

Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Избранному президенту США Джо Байдену сегодня исполнилось 78 лет. Через два месяца он возьмет на себя бразды правления огромной страной и ему предстоит разобраться с кризисом в системе здравоохранения, высоким уровнем безработицы и проблемами расовой дискриминации. Но главное - он намерен показать американцам, что возраст для решения столь сложных политических и общественных задач – не проблема.

Джо Байден уже войдет в историю, как самый старый президент США, «опередив» Рональда Рейгана, который покинул Белый дом в возрасте 77 лет.

Во время избирательной гонки Байден обещал своим избирателями следить за своим здоровьем, заниматься спортом, вовремя посещать врачей и не пропускать медосмотры.

Его врач, д-р Кевин О'Коннор в медицинском отчете, опубликованном в ходе кампании, описал Байдена как «здорового, энергичного и способного успешно выполнять обязанности президента». Врач добавил, что избранный президент занимается спортом 5 раз в неделю, а дома у него установлена беговая дорожка и есть разные гантели.