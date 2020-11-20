«Мосфильм» вычислил самую любимую киноцитату россиян

«И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат» Фото: кадр из фильма

К сожалению, сценарии современных фильмов практически не предполагают щирокой народной цитируемости. Фразы из них не запоминаются и чаще всего звучат комично, даже если мы смотрим драму. Слабо воспроизвести хотя бы десяток фраз из нового русского кино? «Брата» и «Жмурки» в расчет не берем — это было 20 лет назад.

Хорошо, что у российского зрителя осталась советская киноклассика, пересматривать которую можно вечно. Даже специальный канал для этого есть: «Мосфильм. Золотая коллекция». Программные директоры канала провели интернет-исследование в социальных сетях, чтобы выяснить, какие именно фразы из советских фильмов лучше всего помнят и узнают зрители.

Топ-10 самых узнаваемых киноцитат выглядит так:

1. «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат» («Иван Васильевич меняет профессию») — 88%*

2. «Царь, очень приятно! Здравствуйте, царь…» («Иван Васильевич меняет профессию») — 86%

3. «Не виноватая я, он сам пришел!» («Бриллиантовая рука») — 85%

Светлана Светличная: «Не виноватая я, он сам пришел!» Фото: кадр из фильма.

4. «Я требую продолжения банкета!» («Иван Васильевич меняет профессию») — 81%

5. «Штирлиц, а вас я попрошу остаться» («17 мгновений весны») — 80%

6. «Пасть порву, моргалы выколю…» («Джентльмены удачи») — 79%

7. «Танцуют все!» («Иван Васильевич меняет профессию») — 78%

8. «Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!» («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика») — 77%

9. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» («Ирония судьбы, или С легким паром!») — 76%

10. «Семен Семеныч…» («Бриллиантовая рука») — 75%

Товарищ Саахов: «Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!» ( Фото: кадр из фильма.

* в процентах указана степень узнаваемости цитаты — то есть какая доля респондентов (более тысячи зрителей) смогла опознать, из какого советского фильма взята фраза

Дорогие читатели!

А вы как вы считаете, какую киноцитату из советской классики можно считать самой узнаваемой и популярной?

Не стесняйтесь предлагать ваши версии в комментариях.