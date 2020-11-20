«Другая правда» об 11 сентября и другие убийственные истории

Кадр из фильма «Другая правда” (Curveball)

Один из главных фильмов ежегодного фестиваля современного немецкого кино - показанная вне конкурса на последнем Берлинале «Другая правда” (Curveball). Фильм Йоханнеса Набера начинается с титра «Основано на реальных событиях. К сожалению». В центре сюжета - операция ЦРУ «Крученый мяч”, в которой пришлось участвовать немецкому специалисту по биологическому оружию, чьими глазами мы и наблюдаем эту вполне себе невероятную историю. Его удается обвести вокруг пальца иракскому беженцу, мечтающему о немецком паспорте. И вот уже ничем не подтвержденная информация о наличии в руках Саддама Хуссейна биологического оружия становится поводом для развязывания войны, казни Саддама и последующих апокалиптических ужасов 11 сентября. Немецкие спецслужбы боятся ударить в грязь лицом перед американцами и в своих мечтах их обойти вносят посильный вклад в эскалацию безумия. Пафос этой нарочито блеклой, подчеркнуто забытовленной (да, именно так, без всполохов адского огня, в скучных кабинетах решаются судьбы мира), нетривиально язвительной картины полностью совпадает с пафосом самого забойного пропагандистского российского ТВ. Антиамериканская пропаганда, таким образом, далеко не является привилегией русских - иногда ею балуются даже сами американцы: не так давно та же скандальная история звучала в голливудской политической сатире «Власть».

Кадр из фильма «Прослушивание»

Среди других важных фильмов - визуально безупречное «Изгнание» выходца из Косова Визара Морины. Это история паранойи, охватывающей вполне успешного, встроенного в немецкую корпоративную систему иммигранта, которому всюду мерещатся притеснения и ксенофобия. Ничуть не похож на нее «Человек из Бейрута» Бориса Науйокса - черно-белый хипстерский вариант «Леона» Люка Бессона: в нем безжалостный, но слепой убийца сводит дружбу с маленькой девочкой аккурат после заказного убийства им всей ее семьи.

Из лучших фильмов - и награжденное массой призов «Прослушивание» Ины Вайссе, еще одно повествование о довольно адском микрокосме классической музыки. Главная героиня в исполнении лучшей современной немецкой актрисы Нины Хосс великолепно справляется с работой педагога по скрипичному мастерству, но одержима миллионом демонов: она изменяет мужу с коллегой по музыкальной школе и мучается от неспособности самой вернуться в жестокий мир исполнительского искусства.

Кадр из фильма "Форум"

Документальное кино представлено любопытной лентой «Форум» Маркуса Феттера о закулисье проведения ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. Среди его героев - основатель форума Клаус Шваб, Дональд Трамп и, разумеется, Грета Тунберг.

С расписанием показов можно ознакомиться по адресу:

https://www.coolconnections.ru/ru/events/german-films-2020/moscow