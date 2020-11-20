"Прости, что не смогла уберечь тебя": Ольга Бузова обратилась к сестре Анне

Ольга Бузова с сестрой Анной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ольга Бузова сама не своя. Ее сестру Анну разбил инсульт. Поющая ведущая "Дома-2" довела поклонников до слез, обратившись к родному человеку.

"Сегодня утром Анечка написала пост о своем состоянии. Да, у нее был инсульт! Да, это страшно. За эти недели я узнала все об этой болезни. Я прочитала все о ней в интернете и узнала все от врачей!" - начала свою исповедь Ольга Бузова в блоге.

Первые дни певица не могла в это поверить. Сейчас с Анной все хорошо. "Мы как раз на стадии восстановления и реабилитации. Вы знаете, как она у меня не любит всю эту публичность, интервью и съемки. Она моя любовь, и пусть мы иногда ссоримся, а потом сами не помним, из-за чего, но в трудных ситуациях мы всегда рядом", - заявила звезда "Дома-2".

Бузова ласково назвала Аню "моя ты лапа" и пообещала, что она всегда будет ее "младшей сестренкой, о которой нужно заботиться и оберегать!". "Прости, что не смогла уберечь тебя от этого. Если бы была такая возможность, я бы на себя взяла всю эту боль, которую ты испытываешь сейчас! Я тебя очень люблю и хочу, чтобы ты была счастлива и здорова! Хочу слышать твой смех, и без умолку болтать до утра в ресторанчике! Я знаю, что совсем скоро мы с тобой так и сделаем, я вижу, что совсем скоро так и будет! Сейчас нам всем просто нужно набраться сил и терпения!", - обратилась к родственнице Ольга.

Напомним, беда пришла в семью Бузовых неделю назад. Анну разбил инсульт. И только благодаря быстрой реакции мужа Кости ей оказали помощь. У девушки была нарушена речь. "Меня даже не сильно испугало асимметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге... Но мне так важно было сказать родному, чтоб он меня не оставлял ни на секунду, не отпускал мою руку, и что я его сильно-сильно люблю! Это, правда, очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь... Мычишь и ревешь от безысходности...", - оставила красавица душераздирающий пост в блоге.