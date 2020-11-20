«Перевал Дятлова»: сериал, который нас зацепил

Туристы экспедиции Дятлова Фото: кадр из фильма

Наталья Варсегова:

Прошло 4 серии нового художественного фильма про перевал Дятлова, а я до сих пор не могу понять, нравится он мне или нет. Смотрю и ищу огрехи. Они, конечно есть, если сравнивать с реальными событиями той поры.

Потом спохватываюсь – это же художественный фильм! Может, стоит отвлечься и не заморачиваться над тем, что не так? Но как же это сложно! И сложно, прежде всего потому, что это первый кинопроект об этой истории, который зацепил, взял за душу. Схожестью образов, атмосферой конца 50-х, походным настроением, даже романтичной мелодией Николая Рыбникова из культового фильма «Вам и не снилось».

- Здравствуйте, я Игорь Дятлов, - говорит Игорь Дятлов, впервые появившись на экране. И я вздрагиваю – как похож! (Сравнить можете в проекте КП с документальными свидетельствами о той трагедии)

А Золотарев похож еще больше. Он мне вообще как родной. Биографию его вдоль и поперек изучила. (Читайте наше расследование об эсгумации его могилы: «Кто похоронен в могиле Золотарева»)

Последний день рокового похода Фото: кадр из фильма.

Разумеется, никого из ребят я никогда не видела, но за 8 лет наших с мужем исследований трагедии у меня сложилось свое представление о дятловцах. И оно совпало с актерской игрой этого напряженного триллера о главной мистической тайне СССР. Про триллер не мое выражение, из рекламы. Оно мне не нравится, но об этом позже.

Режиссеры Валерий Федорович и Евгений Никишов стали первыми, кто попытался зрительно восстановить хронологию похода. Мы читали о нем в дневниках туристов, в уголовном деле, но окунуться в ту атмосферу могли только в своем воображении.

В сериале мы бежим вместе с ребятами по просторному коридору УПИ, предвкушая, как будем собирать рюкзаки в общаге, сортируя железные банки тушенки, чтобы у парней было поровну груза, а у девчонок поменьше. Впрочем, Зина потом напишет, что рюкзак хоть и ничего, но тяжеленький. Садимся в поезд, ловко закидываем груз на деревянные полки. Дружно поем гимн туристов УПИ под мандолину Рустика. Нас почти не смущает новый участник группы Саша Золотарев, который в свои 38 лет в отцы годится 20-летним студентам. А все потому, что впереди две недели свободы! Что такое туризм в те годы? Это воля, романтика, и только потом уже трудности маршрута, которые все должны преодолеть.

Большой плюс, что серии о походе сняты черно-белыми. Как и реальные фотографии туристов. За последние дни я их пересмотрела уже несколько раз, чтобы оживить образы, придать им те качества, которые увидела в фильме. Немного взбалмошная и влюбчивая Люда, серьезная и романтичная Зина, замкнутый Саша Колеватов, ироничные и задорные Рустем Слободин и Юра Кривонищенко…

Загадочная гибель студентов из группы Дятлова Фото: кадр из фильма.

Художественного вымысла в фильме много, куда ж без него. Любовь, война, оккультные практики Аненербе, военные воспоминания Золотарева, когда он убивает своего же сослуживца. Или то, как чекисты разоблачают браконьеров. Таковы законы триллера, требующего окутать зрителя мистикой так, чтобы ему потом ночью не спалось.

Но зачем? Думающего зрителя это оттолкнет. Человеку, привыкшему к телевизионной «жвачке», все равно. Ему что Стивен Кинг, что перевал – одно и тоже.

Очень хочется, чтобы в следующих сериях авторы перестали страху нагонять, а то ведь можно забыть о главном и превратить трагичную историю в голливудский ширпотреб.

Зимняя экспедиция КП и Первого канала на перевал Дятлова. Корреспонденты установили флаг "Комсомолки" на перевале. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Николай Варсегов:

Наша с Наташей «беда» по отношению к этому фильму — мы очень много знаем о группе Дятлова. Та же «беда» и у большинства исследователей трагедии. Посему мы порою бурно реагируем на неточности в этом фильме. Так же ругаются, например, подводники, когда смотрят игровое кино о подводниках, где игра актеров далека от реалий службы на подводном флоте. Так же негодуют пожарные, если фильм о пожарных.

Зато по мнению многих наших друзей, фильм удался. И если бы не переборы со страшными кадрами из морга, то фильм можно запросто смотреть всей семьей, включая и малых деток, и пуританских бабушек. В первых сериях — не знаю, как будет далее — нету постельных сцен, нет грязных слов, что удивительная и приятная редкость для нынешнего кино.

Огромный плюс, что авторам действительно удалось передать атмосферу той хрущевской эпохи со всем её советским колоритом: архитектура, одежда, мебель, предметы быта и музыкальный фон. Даже лица актеров удивительно схожи с лицами их реальных героев. И этот плюс заставляет нас снизить градус критики по отношению к художественным вольностям.

Пока что не станем ставить окончательную оценку этой ленте. Посмотрим, что дальше будет. Ну а по завершении последней серии уже вынесем наш вердикт большим судейским составом, в который, несомненно, войдут и наши читатели зрители, которых мы приглашаем к обсуждению на форуме.

Если вас также зацепил этот сериал — читайте документальный проект КП об истории перевала Дятлова: эксклюзивные документы, карта, расследования.

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По мнению наших журналистов, которые уж не первый год занимаются расследованием трагедии, в сериале есть серьезные неточности. Но на то это и художественный сериал, чтобы в нем было место вымыслу. Что в первых сериях проекта не бьется с реальностью – разбираются наши эксперты (подробности)