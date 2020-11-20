Определены финалисты социального проекта «Героям – быть!» 2020 года

По итогам открытого голосования в шорт-лист вошли 20 участников, пять некоммерческих организаций и благотворительных фондов. В номинации «Команда героев» в шорт-лист попали три компании промышленного сектора России. Победителей проекта определит жюри, состав которого будет опубликован в ближайшее время. Подробная информация о номинантах.

Планировалось, что объявление победителей пройдет в декабре, однако в связи с эпидемиологической ситуацией и введенными ограничениями оргкомитет принял решение перенести церемонию награждения на февраль 2021 года.

«Понимая непростые условия, в которых сейчас находимся, мы не будем рисковать жизнью и здоровьем участников, партнеров и гостей. «Героям – быть!» - всегда особая атмосфера, которую не создать в онлайн формате. Надеемся, что за несколько месяцев эпидемиологическая ситуация придет в норму, и мы сможем провести церемонию награждения в очном режиме в Москве», - отметила Дарья Топильская, исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком» (организатор проекта).

В самой многочисленной номинации «Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни) в шорт-лист вошли: самоотверженный почтальон Сергей Кондаков, многодетный отец и общественный активист Александр Матвеев, основатель детского спортивно-технического клуба и благотворитель Владимир Волгин, безвозмездный донор крови, спасшая жизни более 30 человек Ирина Супрун и общественный деятель, создатель музея и организатор городского сообщества «Детей войны» Маргарита Павлова.

В номинации «Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа) в шорт-лист вошли: Михаил Пиляев, восстановивший захоронение советской разведчицы, Станислав Тузлуков, в одиночку совершивший велопробег от Балтийска до Владивостока в честь 75-летия Победы в ВОВ, и Александр Качалков, основатель отряда единомышленников для поиска и захоронения останков павших воинов.

Лидерами народного голосования в номинации «Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды) стали: Владимир Малютин, который тушил лесные и степные пожары в Забайкальском крае, Галина Капина, спасающая ежиков в Сольвычегодске, и Елена Гервальд, которая активно оказывает помощь дикой природе.

Тройка лучших в номинации «От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность): Екатерина Федорова, активист и организатор благотворительных акций для детей и пожилых людей, Олеся Слепцова - волонтер акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса, и Людмила Духина, координатор и участник поисково-спасательного отряда «Сова».

В шорт-лист в номинации «Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни) вошли: Денис Елькин, который рискуя жизнью спас на пожаре 5 человек, Александр Симагин, защитивший ребенка от маньяка-педофила, спасшая тонущего ребенка Мария Иванова, Сергей Мартьянов, предотвративший самоубийство молодого парня, и Анатолий Иванилов с Вадимом Зиминым – они помогли девушке, упавшей с моста.

В шорт-лист «Команды героев» (лучший социальный проект компании промышленного сектора РФ) вошли: АО «СУЭК» за масштабную противоэпидемиологическую программу, Ростовский электровозоремонтный завод и его волонтерское движение, а также АО «ОМК» за широкую программу корпоративного волонтерства.

В номинации «Вирус добра» в финал вышли: АНО Центр помощи многодетным семьям «МногоМама», Фонд «Жизнь с ДЦП», Поисковый отряд «Ветер перемен», Фонд «Чистая Вуокса», Благотворительный фонд Оксаны Федоровой.

В 2020 году проект проводится шестой раз. «Героям – быть!» - инициатива, направленная на привлечение внимания общества к честному и самоотверженному труду людей рабочих профессий, пропаганду социально значимых поступков и волонтерства, а также создание позитивных примеров уважительного отношения к человеку, семье и государству в целом.

Проект проводится с 2015 года. За это время было награждено свыше 100 героев от 43 предприятий, получено более 500 заявок из 65 регионов России.

Партнеры проекта «Героям – быть!»: Группа компаний «ЛокоТех» (генеральный партнер), НПФ «Благосостояние», HH.ru (генеральный HR-партнер), Ассоциация менеджеров, ВЦИОМ, социальная сеть «Одноклассники», «Медиалогия», YoungSocialGroup, Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, Союз журналистов России.

Информационные партнеры: МИА «Россия сегодня», «Такие дела», «Труд», «Комсомольская правда», «Гудок», Агентство социальной информации, «БОСС», «ПроБизнес ТВ», «Бизнес и общество», «Активная среда» (ОТР), «Мир тесен», «СМИ 24», Rusbase, медиагруппа «Патриот».

АНО Центр социальных проектов «Быть человеком» создан с целью привлечения внимания общества к теме честного и самоотверженного труда людей рабочих профессий, их социально-значимых поступков, создания позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку, труду, семье и государству в целом.

ЦСП занимается консолидацией действий органов исполнительной власти, общественных организаций и промышленных предприятий по формированию национального самосознания и активной гражданской позиции у людей рабочих профессий и членов их семей.

Основные проекты ЦСП «Быть человеком»: Всероссийский проект в области социальной ответственности «Героям – быть!», конкурс для СМИ «Герои пера».

Генеральный партнер инициативы – Группа компаний «ЛокоТех».