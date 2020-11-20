Новая книга Александра Добровинского: дело на 200 млн долларов, роман с Барановской и любовные письма Марлен Дитрих

Адвокат Александр Добровинский. Фото: Предоставлено "КП"

Громкое дело Михаила Ефремова, как известно, для одного из самых ярких его участников Александра Добровинского обернулось лишением адвокатского статуса. Пока защитник готовится отвоевывать его в суде, на полках книжных магазинов вот-вот появится новая книга Добровинского «Вы. Мы. Они». Истории из практики и личной жизни публика увидит в декабре, а «Комсомолка» прочла их уже сейчас. С разрешения автора мы публикуем отрывки из нового сборника рассказов.

Очень деликатный вопрос

В переговорной ждала незнакомая брюнетка лет тридцати.

- Уверена, вы слушали об истории с банком моего гражданского мужа… Вот уже несколько месяцев он находится в «Матросской Тишине». И, конечно, будет осужден. Получит по полной… А на зоне его убьют. Сто процентов. Там, в банке, столько денег пропало, да еще и у таких людей, что его точно убьют…

- Вы хотите, чтобы мы его защищали?

- Я?! Да никогда в жизни! Нет, нет... Какой срок он получит – не имеет значения. Но у него есть счет в швейцарском банке – увы, их банкиры не выдадут деньги, пока он в заключении. Мне надо забеременеть, причем от него и ни от кого другого! А я даже на свидание в тюрьму не могу попасть, мы жили без штампа в паспорте…

- Кажется, я начинаю понимать ход ваших мыслей. Ваш «гражданско-уголовный» муж по каким-то причинам не хочет вступать с вами в официальный брак. Вы нашли документы, номер счета, банк и точно знаете, сколько он своровал. Однако денег вам не увидеть никогда, а если ваш ненаглядный двинет кони по тем или иным причинам, банк вам ничего не даст. Ни завещания, ни права на наследство. А ребенок - прямой наследник. Генетическая экспертиза это подтвердит. И тогда вы будете распоряжаться детскими деньгами до его или ее совершеннолетия. Можно узнать, за что мы боремся? Сколько на счету?

- Можно. 200 миллионов долларов.

Новая книга звездного защитника выйдет уже в декабре.

Нам понадобилось чуть больше месяца, чтобы поменять клиенту швейцарского банка меру пресечения на домашний арест. Это было сложно и дорого... но чего не сделаешь ради демографии в родном отечестве.

А недавно на Никитской меня окликнул забытый голос той самой девушки:

- Александр Андреевич! Как вы? Представляете, у нас все сложилось ужасно. Этот идиот погасил, как это называется... ущерб, полностью. И получил шесть лет условно. В швейцарском банке остались две жалкие копейки. Теперь от всех дел у нас маленький ресторанчик в Бибирево. Правда, ребенок родился таааакой классный, просто на радость всем. А, вы не поверите, я вообще-то к вам собиралась. Недавно нашла еще документы: оказывается, когда он был богатым, то застраховал свою жизнь на 5 миллионов долларов. Это, конечно, не 200, но ведь можно подумать, что с этим делать? Я зайду на днях?..

Встреча с легендой

- Милый друг, вас не затруднит курить в мою сторону?

Сентенция исходила из очень стройного силуэта за соседним столиком. Я решил, что это ирония, и извинился.

Наклонившись надо мной, знакомый официант сказал очень тихо:

- Курите, курите. Это мадам Дитрих.

Сердце бешено застучало, в горле пересохло: «Неужели это та самая легенда двадцатого века - Марлен Дитрих? И я вот так просто сижу рядом? Курю и пью кофе? Сойти с ума!»

Актриса Марлен Дитрих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тумана от четырех сигарет было достаточно, чтобы Она обернулась:

- Спасибо, мой мальчик. Врачи запретили мне курить, но разве они запретили тебе дышать и смотреть на меня?

Через час я сидел в библиотеке, обложенный всякой периодикой и книгами, как студент перед экзаменом. Она родилась в 1901 году. Значит, ей 75. Разница у нас 50 с чем-то лет разница. Ну и что?

Каждое утро я ждал ее в том самом кафе на Авеню Монтень в Париже. И вот она вошла, такая манящая, элегантная и свежая, под руку с молодым красавцем.

- Привет, как тебя зовут? Ты говорил, но я забыла.

- Александр.

- Давно ждешь?

- Четыре дня.

- Ты влюбился? И этот букетик для меня? Скажи просто «да». Я все пойму.

- Да.

- Познакомься. Это Франсуа. Он стилист. Франсуа, ты не будешь ревновать?

Оказалось, что они встречаются уже как два месяца. Франсуа 23, начинающий стилист, познакомились у Ива Сен-Лорана. Потом они стали целоваться, совершенно не стесняясь меня.

…Однажды она спросила:

- Если Франсуа меня бросит, ты будешь меня любить? Ты будешь меня любить всегда?

Исчезла она совершенно неожиданно. Официант в кафе передал мне концерт. Там оказалось ее фото, той Марлен из тридцатых. И надпись: «Я срочно должна уехать. Прости. Скучай. Веди себя неприлично. Франсуа все-таки меня бросил. Целую. До скорого. Твоя Марлен».

Больше мы никогда не виделись. А та фотография до сих пор живет у меня. Фотография женщины, которую я любил, ни разу не поцеловав.

Шантаж на 150 тысяч долларов

- Господин Добровинский, мы не знакомы. Так получилось, что я располагаю тремя письмами весьма интимного содержания, имеющими для Вас большую ценность. Любые обращения в правоохранительные органы бессмысленны. Сумма сделки - 150 тысяч долларов США. Если вы не согласитесь заплатить, я буду вынужден выставить их публично. Приведу текст одного письма, хотя уверен, содержание вам отлично знакомо.

«Я провела три дивных дня! Спасибо, мой дорогой! Из окон моего номера в отеле «Националь» была видна Красная площадь. И еще - ты у окна... твой родной силуэт. Столько черной икры я не ела и уже не съем никогда в жизни. А котлеты a la Kiev - это что-то! Теперь о главном.

Я по-прежнему тебя люблю, тебя одного. Я с большим интересом рассматривала твою супругу. Действительно, твоя жена чем-то на меня похожа. То, что она на меня смотрела глазами серийного убийцы, - это нормально. Был один момент, когда ситуация почти вышла из-под контроля, помнишь, тогда, в ресторане? Я знаю, что она знает, что я знаю: одно мое слово — и ты бы ушел ко мне навсегда. Я не сделала этого. А могла...»

Вчера я встретился с Владимиром Алексеевичем. Со 150 тысяч евро мы благополучно сползли на 150 тысяч рублей. Письма видел и забрал их себе для проверки.

…Несколько лет назад я приобрел уцелевший архив Любови Орловой и Григория Александрова. Там было полно феноменальных артефактов. Среди них масса разных вещей, указывающих на «дружбу» Александрова и Марлен Дитрих. Они познакомились в 1929 году в Берлине. Слухи об их сумасшедшем романе никто не смог опровергнуть. Абсолютно бесспорно, что уже в союзе с Любовью Петровной Орловой режиссер создает образ главной звезды СССР, потрясающе похожий на Марлен.

В свое время письма Дитрих к Александрову исчезли и теперь приходится скупать разбросанные куски по всему миру. Такова судьба коллекционера.

На одном из фото московского визита Дитрих 1963 года две женщины одного возраста: МД и ЛО. Одна рассматривает другую с явным интересом: «Кого же ты нашел, мой дорогой, после меня? И чем же она на меня похожа?» Вторая дама смотрит на иностранку с довольно нескрываемым презрением. Забавное фото.

Новый папа для детей Аршавина

На «Золотой орел» мы приехали с Юлей Барановской. Любимая не смогла присутствовать, и сама договорилась с Юлей о нашем совместном походе.

Адвокат Александр Добровинский и телеведущая Юлия Барановская, 2015 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В кулуарах «Мосфильма» то тут, то там мелькали известные лица. Красавчик Максим Матвеев из МХТ смотрел по сторонам, как будто он совсем не «боярский муж», а так, зашел на полчаса покурить. Продюсер Александр Роднянский теребил в руках своего многострадального «левиафана», которого надеялся несколько раз вынести при всех на сцену. Режиссер Владимир Хотиненко, как следует подкосившись, удачно вылил кому-то в декольте славный игристый напиток…

Я твердо обнял вверенную мне любимой подругу и повел ее к прессе.

- Юля! Как приятно вас видеть вместе. Ваши отношения с Гордоном закончились? А вы хотите еще детей? У вас же только трое…

- Александр, как же вы боритесь за то, что бы прировнять гражданский брак к официальному, а сами живете не расписавшись?...

Наконец мы выбрались из толпы.

- У тебя были отношения с Гордоном?

Юлька посмотрела на меня так, как будто это я не забил пенальти «Манчестеру» на последней добавленной минуте:

- Ты сумасшедший? У меня никогда не было отношений с Гордоном, кроме деловых.

Через два дня мы ехали с Юлькой к Раппопорту в «Dr. Живаго».

- Ты читал этот бред? - спросила меня звезда Первого канала. - «Барановская на «Золотом орле» с чужим мужем», «Звездный адвокат и телеведущая. Снова пахнет разводом?», «Адвокат будет воспитывать детей Аршавина?». Интересно, что скажет твоя жена?

С переднего сиденья к нам обратился верный водитель Игорь:

- Если позволите дать совет...

- Давай! - разрешили мы хором.

- Лучше сознайтесь по-честному.

Остаток дороги Юля била Игоря сумкой по голове…