Юлия Барановская проиграла Андрею Аршавину войну за алименты

Юлия Барановская воспитывает троих детей от Аршавина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Андрей Аршавин выиграл суд по алиментам у Юлии Барановской. В лучшие времена содержание двух сыновей и дочери обходилось футболисту в пять миллионов рублей, после завершения карьеры спортсмен платил 900 тысяч рублей. Сейчас многодетному отцу придется выкладывать всего 3/8 от своего дохода.

Суд удовлетворил иск Андрея Аршавина к Юлии Барановской. Он смог добиться снижения выплат по алиментам на троих детей от бывшей сожительницы. Разбирательство футболиста с телеведущей длилось полгода.

Судья удовлетворила требования многодетного отца в полном объеме, пишет сайт mk.ru. Впрочем, представители телеведущей намерены решение Савеловского суда в ближайшее время обжаловать.

Размер алиментов снизили до 3/8 от доходов. "Решением Савеловского районного суда от 20 ноября 2020 года исковые требования истца Аршавина удовлетворить и уменьшить размер алиментов, взыскиваемых с Аршавина в пользу Брановской Юлии. В соответствии с определением мирового судьи судебного участка назначить алименты в размере 3/8 доли дохода истца ежемесячно", - сообщили в пресс-службе Савеловского районного суда.

Ранее Аршавин отдавал на троих наследников от Юлии половину своих заработков. В 2019 году эта сумму составила примерно 300 тысяч на ребенка в месяц.

Когда Андрей играл за "Зенит", то перечислял двоим сыновьям Артемию и Арсения и дочке Яне порядка пяти миллионов рублей ежемесячно. Тогда зарплата нападающего составляла 2,5 млн евро в год. После завершения футбольной карьеры он добился снижения выплат. В настоящее время 38-летний спортсмен отдает 1/8 средств бывшей жене Алисе Казьминой на содержание трехлетней дочери Есени.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году. В 2005 году на свет появился их первенец Артем. В 2008 девушка родила дочь Яну, а в 2012-м - сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал, так как ушел от Юлии, когда она была беременна, к Алисе Казьминой. После разрыва с Барановской спортсмен не видел отпрысков без малого шесть лет. Она поведала о том, как объясняла детям, почему папа исчез: "Я им говорила: «Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить - это невозможно»". Аршавин развелся с Казьминой в августе 2018 года. Как признавалась жена спортсмена, брак дал трещину из-за многочисленных измен футболиста. А в январе 2020 года разразился скандал. Алиса была возмущена тем, что мама Андрея потребовала освободить ее жилплощадь. Казьмина набросилась на бывшего мужа. Женщина уверена, что это Аршавин отнимал у нее жилье, которое ей по закону собственно и не принадлежало.