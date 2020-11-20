Заместитель гендиректора компании «Синара – Транспортные Машины»: «Ставить новые поезда на старые рельсы - бессмысленно»

Заместитель генерального директора компании «Синара – Транспортные Машины» Николай Пронин. Фото: Андрей Минаев

Заместитель генерального директора компании «Синара – Транспортные Машины» Николай Пронин в открытой студии «Комсомольской правды» на «Транспортной неделе — 2020» рассказал о том, как необходимо менять транспортные системы в регионах России и что должны сделать регионы, чтобы эти изменения произошли у них как можно раньше.

- Николай, Николаевич, какие проекты в сфере городского транспорта реализует компания «Синара- Городские Транспортные решения», совместное предприятие «Синара -Транспортные машины» и ООО «Региональные концессионные компании»?

- На Транспортной неделе подписываются соглашения с несколькими регионами: Ростовской областью, Пермским краем и Республикой Башкортостан. Соглашения носят пока предварительный характер, идет проработка проектов. Но уже ясно, что планируются серьезные изменения региональных транспортных систем: модернизация не только подвижного состава, но и инфраструктуры.

Сотрудничество может выглядеть так: СТМ вместе с партнером создает транспортную систему, базирующуюся на трамваях, – основном виде городского железнодорожного транспорта, и мы прорабатываем возможность входа с такими проектами в ряд регионов. Думаю, в ближайшее время мы приступим к подписанию соответствующих документов и, следовательно, к практической реализации.

- Можете назвать регионы?

- Думаю, это преждевременно. Назовем, когда и мы, и регионы будем готовы подписать первые соглашения.

- Долгое время считалось, что модернизация городского транспорта – это лишь обновление подвижного состава. Всегда ли этого достаточно? Или требуется обновление или строительство новой инфраструктуры?

- Вы абсолютно правильно поставили вопрос. Я думаю, что ни в одном из городов нельзя ограничиваться модернизацией подвижного состава. Параллельно всегда должна развиваться и инфраструктура. Если говорить о транспортной системе, то это не только подвижной состав. Это и дорожная инфраструктура, и центр управления движением, и эксплуатирующие организации, которые должны серьезно модернизироваться, чтобы соответствовать современным требованиям.

Практически везде инфраструктура осталась с советских времен. Да, была очень качественно и грамотно спроектирована. Но так как ей уже где-то 30, а где-то и все 50 лет, она не может соответствовать современным требованиям. Нельзя на старые пути и ветхую контактную сеть выпускать современные трамваи.

То же касается и эксплуатирующие организации. Одновременно с обновлением инфраструктуры и подвижного состава необходимо проводить переподготовку персонала, вводить новые требования к порядку и качеству обслуживания техники. Требования по коэффициенту технической готовности также возросли. Если раньше нормально принимался коэффициент 75-80%, то на сегодня может устроить только 90-95%, и никак не ниже. Только это позволяет обеспечить эффективную эксплуатацию.

- А регионы готовы к столь масштабным изменениям? Я знаю, что вы исповедуете комплексный подход, многие процессы переводите в «цифру». Везде ли уровень цифровизации позволяет это делать?

- У нас большая страна, готовность у регионов разная. Транспортная система Москвы, например, вырвалась далеко вперед и уже по праву конкурирует с признанными мировыми лидерами в сфере городского транспорта.

Но значительные шаги в направлении комплексного развития транспорта сделали и другие территории страны, в первую очередь города-миллионники. Это результат совместной работы региональных властей и Минтранса. Кроме того, в России реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», программа «Чистый город».

Плюсы комплексного подхода в том, что одновременно с финансированием принимаются единые стандарты, на основе которых будет проходить развитие. В результате транспортная система и цифровая экосистема города, тот самый «умный город», развиваются параллельно. В итоге мы получаем современную транспортную систему и набор цифровых решений, часть которых эффективно этой системой управляет, а другая часть — позволяет жителям города максимально эффективно ее использовать.

Это очень серьезная работа и, повторюсь, регионы не могут быть к ней готовы одинаково. Здесь, как и в спорте, площадка для конкуренции. Тот, кто хочет быть впереди, должен постоянно развиваться. Уже наметились регионы-лидеры, есть территории, где только задумываются об этом. Но наличие целенаправленной политики как со стороны регионов, так и со стороны Минтранса позволяет системно организовать эту работу.

Мы, как поставщики комплексных систем, очень ратуем за такие программы. Это позволяет нам вместе с регионами проходить весь путь и получать как комплексные транспортные решения, так и готовую к их внедрению

- Может ли развитие системы городского транспорта стать импульсом для социально-экономического развития территорий?

- Не просто может, но всегда является таким импульсом. Для любого города мобильность населения, транспортная доступность объектов в числе главных показателей качества жизни, привлекательности. Степень развития городского транспорта определяет перспективы и темпы развития города, а зачастую и всего региона.

- Какое место в концепциях развития городских транспортных систем занимает безопасность?

- Главное! Или одно из главных мест — здесь иногда довольно сложно ранжировать. Даже название одного из главных инфраструктурных нацпроектов – «Безопасные и качественные дороги» – отражает отношение государства к этому требованию. Причем, оно предъявляется не только к дорогам, но и к транспортному средству. Внедрение элементов беспилотности, совершенствование систем активной и пассивной безопасности, появление систем, направленные на предупреждение создания аварийных ситуаций — в этом направлении делается очень многое. При этом, несмотря на то, что транспортные средства стремительно «умнеют», требования к водительскому составу не снижаются, а, наоборот, становятся все выше. А контроль за ним — все строже. Имею в виду системы контроля за физиологическим состоянием водителя. И это абсолютно оправданная мера.

Потому что главная цель – снизить аварийность и смертность на дорогах. Я думаю, что в ближайшие годы требования будут только усиливаться. А результат мы увидим на наших дорогах.

- Что такое цифровой двойник двигателя и для чего он нужен?

- Это один из приоритетных проектов нашей компании. Цифровой двойник – это виртуальная математическая модель, которая отражает поведение реального объекта в заданных условиях. Внедрение цифровых двойников дает серьезный эффект на всех этапах, начиная от проектирования и заканчивая эксплуатацией. В чем это эффект выражается? Мы сокращаем временные и материальные затраты на конструирование и испытание изделия. Это избавляет от необходимости испытывать какие-то элементы «в железе» – достаточно будет задать определенные параметры — и система сама рассчитает результаты испытаний. А нам останется лишь внести необходимые изменения в конструкцию. Уже понятно, что развитие технологии «цифровых двойников» «убьет» краш-тесты. Потому что, как ни крути, количество транспортных средств, которые можно разбить на таких испытаниях, как и условия, которые можно воссоздать, довольно ограниченны.

А когда у вас есть цифровой двойник, вы можете себя вообще не ограничивать. В «цифре» можно смоделировать гораздо больше ситуаций, в которых виртуально можно разбить неограниченное количество машин — транспортное средство получится надежней и безопасней. Столь же широки возможности «цифрового двойника» и на стадии эксплуатации.

- Параллельно с физической моделью работает цифровой «двойник», и в эту программу добавляется информация об условиях, в которых эксплуатируется реальное транспортное средство. Получается, цифровой двойник может предупредить о возможной поломке, а если она случилась, то сразу точно укажет место?

- Совершенно верно. В сервисе огромную роль играет предиктивная аналитика — онлайн сбор данных, анализ которых подскажет, что с этой машиной произойдет завтра. Это позволяет либо действовать на упреждение, либо оперативно ликвидировать поломку.

- Экономический эффект, полагаю, значительный.

- Безусловно. И по мере развития этого проекта будет все более заметным. И еще один серьезный плюс этих систем — гораздо более эффективная организация всех процессов.