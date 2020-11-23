«Друг друга понимаем без слов»

Вероника Анисимова работает сварщиком в цехе сварки и сборки цельнометаллических кузовов. Автор фото: Артём СЕМЁНОВ

С тех пор, как главным акционером «Группы ГАЗ» стал промышленник Олег Дерипаска, прошло ровно 20 лет. За это время компания превратилась в современное высокотехнологичное производство, в одну из лучших машиностроительных компаний страны, а семейство «ГАЗель» - ее визитная карточка! - несомненный лидер на рынке коммерческих автомобилей. Но эксперты считают, что успех холдинга строится не только на роботизации процессов и технологичности, но в первую очередь - на высокой квалификации персонала, мотивированности и вовлеченности людей, в общем, эффективной кадровой политике, которая за два десятилетия, благодаря поддержке акционера, претерпела на ГАЗе серьезные изменения.

«ЛЮДИ – НАШ САМЫЙ ЦЕННЫЙ АКТИВ»

Производственная система ГАЗ, которая была успешно внедрена Олегом Дерипаской на заводах машиностроительного комплекса по опыту японских специалистов из Toyota, стала самым узнаваемым брендом в России в области организации управленческих процессов. Один из ее ключевых принципов «Люди – наш самый ценный актив».

Сегодня на предприятиях «Группы ГАЗ» работает около 35 тысяч сотрудников, и для них действует большое количество социальных программ, на которые ежегодно направляется около 1 млрд рублей.

Елена Загустина, председатель профкома производства грузовых автомобилей Автозавода ГАЗ, гордится тем, что компания, в которой она работает уже 22 года, не на словах, а на деле социально ориентирована.

«За последние годы в «Группе ГАЗ» значительно улучшились условия труда, расширились социальные программы - это и дотация на питание, и компенсация детских садов, и беспрецедентная жилищная программа, которую Олег Дерипаска запустил на льготных условиях для сотрудников, - отмечает Елена. - Что приятно, компания стала привлекательной площадкой для развития и карьерного роста молодежи, а также для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, для которых создаются комфортные условия труда»

Cоздание возможностей для работы и самореализации людей с ограниченными физическими особенностями – одно из направлений социальной политики ГАЗа. В частности, созданы все условия для людей с нарушением слуха, а в рабочей деятельности, обучении, на корпоративных мероприятиях или на приеме в заводской поликлинике им помогают сурдопереводчики.

«Слабослышащие сотрудники - хорошие специалисты, по-настоящему увлечены своим делом и в полной мере составляют конкуренцию другим работникам, - рассказывает Виолетта Шанцева, которая работает сурдопереводчиком на Горьковском автозаводе уже семь лет. – Бывает, что в рабочем процессе рождается недопонимание потому, что никто не может объяснить слабослышащему, что от него хотят. На ГАЗе подобные проблемы сведены к минимуму во многом благодаря переводчикам жестового языка, а также доброжелательному коллективу».

ОДНО ЦЕЛОЕ С КОЛЛЕКТИВОМ

Бригадир Андрей Напалкин - один из лучших фрезеровщиков «Сервисного центра» «Группы ГАЗ». Имеет шестой разряд.

«Куда меня только жизнь не бросала. Даже поработал водителем во Франции, исколесил пол-Европы, – охотно рассказывает Андрей через сурдопереводчика. - Приехал в Нижний и осел на ГАЗе. Мне здесь нравится, потому что здесь для слабослышащих созданы отличные условия. Здесь большой коллектив слабослышащих, конечно, чувствуешь себя среди своих. Что ни говори, а трудности в коммуникации есть. Но с сурдопереводчиками эти барьеры снижаются, ощущаем себя одним целом с коллективом.

До ГАЗа Андрей Напалкин много где поработал. В том числе водителем во Франции. Автор фото: Артём СЕМЁНОВ

При обучении сотрудников с нарушением слуха в компании используют специальные презентации и тренинги, показывают видеофильмы. Программы корпоративного телевидения дублируются бегущей строкой.

«Но в остальном мы не делим сотрудников на слабослышащих и обычных. Наоборот, наша цель – чтобы все были интегрированы в единый коллектив, вместе учились, вместе отдыхали. На корпоративных мероприятиях тоже находятся все вместе, - отмечает директор по персоналу «Группы ГАЗ» Елена Марштупа.

НА СВОЕМ МЕСТЕ

Среди сотрудников с нарушением слуха, много тех, которые увлекаются плаванием, футболом, волейболом, легкой атлетикой и другими видами спорта. На ГАЗе есть команда глухих и слабослышащих работников и ветеранов, спортсмены выступают на областных соревнованиях, завоевывая кубки и дипломы.

Роман Сорокаев устанавливает стекла будущего автобуса «ГАЗель NEXT». Инструкция на рабочем месте Романа отличается от традиционных– она разработана специально для слабослышащих.

«На ГАЗ пришел по совету старшего брата около 5 лет назад. Команда слаженная, друг друга понимаем без слов. Нравится, что здесь насыщенная спортивная жизнь. Я раньше серьезно увлекался легкой атлетикой, много плавал, обо мне даже в прессе писали», – не скрывает своей гордости Роман Сорокаев.

Роману Сорокаеву нравится насыщенная спортивная жизнь на автозаводе. Автор фото: Артём СЕМЁНОВ

Вероника Анисимова пришла на ГАЗ в 1999 году, сразу после учебы. Застала время, когда еще собирали «Волги». Вскоре стала сварщиком. Сейчас трудится на сварочно-кузовном производстве в цехе сварки и сборки цельнометаллических кузовов.

«Мне интересно и чувствую себя на своем месте», - говорит Вероника.

Обратим внимание, что согласно данным ООН у 5% населения Земли – а это 466 миллионов людей – нарушены функции слуха. Всероссийского общества глухих (ВОГ) отмечает, что всего в России около 13 млн людей имеют проблемы со слухом, 300 тысяч из них – глухие. В целом не более 30% от общего числа трудоспособных взрослых инвалидов по слуху трудоустроены. Но благодаря таким предприятиям, как «Группа ГАЗ», эту проблему частично удается решить.