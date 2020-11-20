На Транспортной неделе обсудили реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»

XIV Международный Форум и Выставка «Транспорт России» продолжает работу в Гостином дворе Фото: Андрей Минаев

XIV Международный Форум и Выставка «Транспорт России» продолжает работу в Гостином дворе. Ключевая тема второго дня – сотрудничество. Были проведены деловые сессии, посвященные международной повестке. В том числе, состоялась пленарная дискуссия «Цифровые транспортные коридоры», Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ и Совет руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС. На полях мероприятия было подписано 7 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.

Второй день работы Форума «Транспорт России» открыло заседание рабочей группы Государственного совета по направлению «Транспорт». Оно прошло под руководством помощника Президента России, секретаря Госсовета Игоря Левитина и главы Республики Бурятия, руководителя рабочей группы Алексея Цыденова. Ключевой темой повестки стало развитие внутреннего водного транспорта в Российской Федерации, а также подготовка соответствующего нацпроекта.

В первой половине дня состоялась пленарная дискуссия «Цифровые транспортные коридоры», участники которой затронули не только вопросы цифровизации транспортного взаимодействия участников Евразийского экономического союза, но и тему внедрения цифровых процессов внутри каждого государства. Деловая сессия проходила в гибридном формате: иностранные спикеры, среди которых министры транспорта стран Евразийского экономического союза и руководители профильных международных организаций, подключились к мероприятию по телемосту. Коллеги из государств-членов ЕАЭС также обсудили существование транспортной сферы в эпоху пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как отметил директор Департамента цифровой трансформации Минтранса России Дмитрий Баканов, «цифровизация становится неотъемлемой частью конкурентоспособности». Он подчеркнул, что коронавирусная пандемия продемонстрировала превосходство цифровизации над «очными» способами заказа грузов.

В Гостином дворе также прошла отраслевая конференция «Эффективность инструментов государственной поддержки на воздушном транспорте», организованная Росавиацией. В ходе сессии состоялся продуктивный диалог между представителями авиационного бизнеса и государственными управленцами, отвечающими за оказание мер по поддержке предпринимателей. По окончании выступлений все представители бизнеса обратили внимание на значительную роль государства в спасении авиационной отрасли.

Во второй половине дня в двух залах параллельно стартовали две отраслевые конференции: «Повышение безопасности и эффективности городских транспортных систем в контексте развития цифровизации и информатизации общества» и «Оказание Росжелдором государственных услуг в области транспортной безопасности». На конференции, организованной Федеральным агентством железнодорожного транспорта, выступили научные сотрудники Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, которые рассказали о работе над нормативной технической документацией по проектированию и строительству ВСМ «Москва — Санкт-Петербург».

В завершении дня XIV Международный Форум и Выставку «Транспорт России» посетил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он провел совещание с главами субъектов РФ об итогах реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году и планах на 2021 год. После совещания Марат Шакирзянович обошел выставку, где осмотрел экспонаты и стенды представленных структур и регионов. Он пожелал всем участникам успехов в работе их предприятий.