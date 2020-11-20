«Коронавирус действует на психику»: хроника течения болезни у знаменитостей - новости на 20 ноября

Врач осматривает снимки пациента с коронавирусом. Фото: REUTERS

Сегодня, 20 ноября знаменитости сообщили несколько хороших новостей и столько же тревожных о самочувствии во время лечения.

Лечатся в больнице

47-летняя Елена Ксенофонтова с 6 до 18 ноября лечилась амбулаторно. 19 ноября актрису госпитализировали в коронавирусный госпиталь. Лечение дало первый результат – температура снизилась. Еще неделю назад КТ показывало поражение легких 25%, сейчас уже 30%. У Ксенофонтовой небольшая одышка, поэтому, когда необходимо она использует для дыхания кислородную маску. Елена сообщила в своих социальных сетях: «За эти две недели прошла несколько стадий тяжелейших течения болезни - от спазма в мышцах, болей в грудной клетке, в костях - до кашля, который может не останавливаться часами, доходя до рвоты. Препараты сильные. Если у вас побочная проблема, то может ударить сильно. Как у меня. Все это ужасно. В больнице читаю, много молюсь, искренне желаю всем здоровья. Мне делают уколы в живот, капельницы ставят. Хочу предупредить - вирус действует сильно на психику, голову – легко впасть в апатию, в нехороший пофигизм». Стоит отметить, что тесты у Ксенофонтовой показывали отрицательный результат, однако доктора не сомневались в диагнозе – коронавирус.

Актриса Елена Ксенофонтова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лечатся дома

49-летний Илон Маск который переносит коронавирус в легкой форме сообщил на своей странице в Twitter, что заразился во время поездки в Швецию, но от американца. Бизнесмен сообщил: «Да. В этом слишком много иронии». Илон Макс подчеркнул, что симптомы COVID-19 у него были легкими, похожими на простуду.

Лечение на курорте

39-летняя Ксения Собчак сообщила об особом случае – недавно она побывала на отдыхе в ОАЭ. Отправилась она с семьей и друзьями в путешествие через неделю после излечения от коронавируса. Собчак рассказывает, как неверный тест может испортить путешествие. Стоит отметить, что Ксения и ее сын Платон переболели коронавирусом. Отправляясь на отдых в Дубай, все знают – в аэропорту прилета берут тест на коронавирус, потом туристы едут в отель и ждут результатов. Перед вылетом из Москвы Собчак и ее подруга сдали все анализы. Ксения объясняет: «Она, как и я, переболела ковидом, сделала кучу анализов – два ПЦР теста, кровь из вены, из пальца. Все чисто. Антитела мощнейшие - 8. По прилете в Дубай у нее берут ПЦР мазок. Через сутки нам приходит ласковое смс: мол, у вас всех тесты отрицательные, а у нее -положительный . Типо переходите по ссылке мы вам всем расскажем, что делать. Я понимаю, что этот переход по ссылке - путь в ад и ковидный отель вместо нашего шикарного за свои же бабки. Говорю: «Очевидно, что это ошибка - так что не делай ничего. Никуда не переходи. Просто пойдём и сделаем сами еще один тест пока за тобой не пришли в отель». На следующий день по три раза стали названивать на ее телефон дубайские номера, в стиле наших сборщиков долгов из банка. Приказываю: «Не подходи и все». Пока отель найдут, пока то да се - уже наш анализ будет готов. Сделали анализ в Дубай-молл - он отрицательный. То есть тупо ошибка, которая могла стоить человеку отдыха! Самое главное! В отель так никто и не пришел! На обратном вылете никто ничего не спросил! А вот другой мой приятель как самый сознательный - пошел по ссылке. У него тоже в итоге выяснилось «сорри, ошибочный тест», только за ним приехало пять закутанных арабов в отель и три дня из недели отдыха он прожил в ковидной халупе. Так что друзья - Дубай офигенный, но ковиддиссидентский курорт».

Ксения Собчак рассказала, как ошибочный тест на Ковид 19 может испортить путешествие. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утраты

90-летний патриарх Сербский Ириней был госпитализирован в начале ноября, у него подтвердили коронавирусную инфекцию. На прошлой неделе сообщили, что у патриарха отмечаются осложнения на фоне болезни, связанные с сердечной недостаточностью. Сегодня патриарх Сербский Ириней скончался.

58-летняя супруга экс-президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян умерла в госпитале, где лечилась с коронавирусом. СМИ Армении сообщали, что женщину перевозили на лечение заграницу в тяжелом состоянии.