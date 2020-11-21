Немецкий бундестаг отказался поддержать строительство «Северного потока-2»

Бундестаг проголосовал за отклонение резолюции в поддержку «Северного потока - 2». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг вечером пришло известие: бундестаг проголосовал за резолюцию в поддержку «Северного потока-2». Этот газопровод проложен из России в Германию по дну Балтийского моря и достроен на 90%.

Однако на следующий день, в пятницу, выяснилось: как в старом анекдоте, всё было совсем не так. На самом деле Бундестаг проголосовал за… отклонение резолюции в поддержку «СП-2».

Как так получилось? С конца августа, после загадочного «отравления» Алексея Навального и его транспортировки из Омска в Берлин (где он пребывает по сей день) в Европе стали всё громче звучать требования остановить строительство «Северного потока-2». Якобы «Навального отравила Россия», значит, срочно нужны новые санкции. По аналогии с «делом Скрипалей» двухлетней давности.

В середине сентября партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), третья по величине в бундестаге, внесла ту самую резолюцию. В поддержку «Северного потока-2».

Однако сейчас, когда пришла очередь рассматривать этот документ, все остальные пять партий, представленные в немецком парламенте, почти единогласно завернули его.

— Такое решение может не просто затянуть завершение газопровода, но и поставить его под угрозу, — сообщила в беседе с kp.ru депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен из партии АдГ. — «Северный поток-2» в первую очередь нужен именно нам, немецким гражданам! Он позитивно повлияет на цены и позволит Германии получать более доступную энергию, что благотворно скажется не только на кошельках простых жителей, но и на многих предприятиях, которые сейчас подумывают о переносе производства в другие страны из-за высоких цен на энергоносители.

Депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен. Фото: Личный архив

Что же будет дальше? Вариантов два.

«Северный поток» по-тихому достроят (ибо альтернатива — экономическое самоубийство Германии в угоду США). Но как же отклонение соответствующей резолюции в бундестаге?

Дело в том, что инициаторов резолюции, политиков от АдГ, все другие партии на дух не переносят. Ведь «Альтернатива для Германии» выступает против открытых границ, нелегальной миграции и за традиционные ценности. Поэтому АдГ может выносить на голосование абсолютно любую резолюцию, хоть призыв к борьбе за экологию — депутаты от правящего блока Меркель, да и все остальные, всё равно проголосуют против. Вот такой абсурд!

Впрочем, есть и другой, худший вариант. После победы Джо Байдена на выборах в США усилится давление на Германию с требованием отказаться от «Северного потока-2». В итоге ФРГ может капитулировать, и проект заморозят.

Схема газопровода "Северный поток - 2". Фото: ТАСС

Экономические потери? В 2014 году другая крупная страна Европы, Франция, на волне похожей антироссийской истерии в последний момент отказалась поставлять нам два вертолётоносца «Мистраль», построенных на верфях Сен-Назера на деньги ВМФ РФ. За разрыв того контракта Париж заплатил Москве неустойку — почти миллиард евро. Окрик из Вашингтона оказался сильнее страха лишиться денег...

По какому варианту пойдут события в Германии — узнаем уже очень скоро.