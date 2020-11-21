В реанимационных отделениях больниц Швейцарии больше нет мест

Врач общается с пациентом, больным коронавирусом, в одной из больниц Женевы, Швейцария. Фото: REUTERS

Власти Швейцарии довольно легкомысленно отнеслись ко второй волне коронавирусной пандемии в Европе. Если весной правительство этой страны координировало действия по борьбе с эпидемией с членами Евросоюза, то осенью никто не спешил вводить ограничения, которые давно были введены в соседних государствах. До конца октября в Швейцарии оставались открытыми рестораны, бары, кафе.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Швейцарии в 2,5 раза выше, чем в соседней Германии. Ежедневно в стране заболевает около 5000 человек. Для страны с населением 8.5 миллионов — это огромная цифра.

- Мы пытались найти золотую середину и избегать принятия очень радикальных мер, - оправдывается министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе.

И вот результат — в больницах Швейцарии заняты все койки в реанимации. Всего их 876. В стране есть еще 242 места в палатах реанимации платных клиник. Но это могут позволить себе далеко не все граждане страны. Чтобы туда попасть, необходимо иметь привилегированную, дорогую страховку. Иначе обитатель элитной клиники после лечения может получить счет в несколько десятков тысяч швейцарских франков.

С неожиданным заявлением в связи с возникшей ситуацией выступила Национальная медицинская ассоциация (SGI). Она призвала людей, особенно подверженных риску заболеть коронавирусом, подумать о… составлении завещания. «Это поможет членам семьи, а также командам интенсивной терапии принимать решения», - говорится в сообщении SGI.

Девиз финансистов «время — деньги» стал актуален и для врачей. Звучит довольно цинично, ибо современная медицина может месяцами поддерживать человека в коматозном состоянии. В благополучной Швейцарии врачи честно предупреждают, чтобы родственники не тратили лишние деньги на безнадежно больных.