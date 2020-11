Экспресс-тест на коронавирус не поймает каждого четвертого больного: эксперт рассказал, какой анализ эффективнее

Экспресс-тест на коронавирус не поймает каждого четвертого больного Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ЗВЕЗДНЫЙ» ПАЦИЕНТ И БЛОНДИНКА

У знаменитого американского предпринимателя-изобретателя, инженера и миллиардера Илона Маска ковид. Узнал он об этом с приключениями.

- Творится что-то очень сомнительное. Сдал сегодня четыре теста на ковид. Два результата отрицательные, два — положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра, - в недоумении написал Маск на своей странице в соцсетях.

В общем, результат — как в анекдоте про блондинку: Какова вероятность, что, выйдя на улицу, вы встретите динозавра? - 50 процентов. - Это как? - Ну, или я его встречу, или нет. Ровно такой же вердикт выдал предпринимателю экспресс-тест под названием BD Veritor Plus System for rapid COVID-19 testing (система BD Veritor Plus для экспресс-тестирования COVID-19, англ.).

Для этого анализа нужно взять мазок из носа, опустить палочку в пробирку с реагентом, капнуть полученный раствор на тест-полоску и вставить ее в прибор-анализатор. На мониторе появляется результат. Всего 15 минут и вы узнаете о себе самое важное — пробрался ли в организм коварный коронавирус. Так говорит реклама. Что на самом деле — испытал на себе Илон Маск.

После изумившего его экспресс-обследования «звездный» пациент по совету врачей сдал классический ПЦР-тест (тот же мазок из носа и ротоглотки, но исследуется по полной программе в лаборатории — с помощью так называемой полимеразной цепной реакции). И через сутки получил ответ: да, у вас COVID-19.

ОТ АНТИТЕЛ ДО ФРАГМЕНТОВ ВИРУСА

Тем временем в России, как и во многих странах мира, процветает продажа экспресс-тестов на новую инфекцию. Сейчас они считаются модными и продвинутыми. Это ведь не то, что сдать классический анализ и ждать несколько суток. А то и неделю — в нынешних реалиях, когда медики и лаборанты буквально захлебываются от потока пациентов и биоматериалов для проверки на «корону».

- Сегодня есть два вида экспресс-тестов на коронавирус, - поясняет руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ, опытный эксперт по лабораторной диагностике Андрей Исаев. - Один из них появился чуть раньше, в России – в апреле, это анализ на антитела к вирусу SARS-CoV-2. Делается по капиллярной крови, то есть из пальца.

Второй тест — по мазку из носа, пришел к нам в мае. Это принципиально другая технология: исследование на антигены коронавируса. Упрощенно говоря, тест ловит белки-фрагменты самого вируса. (Подробности см. в таблице).

КАК ИСПЫТЫВАЛИ ПЕРВЫЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ

- Судя по истории Илона Маска, экспресс-тесты вообще никуда не годятся. Или, может, ему попалась бестолковая разработка? Либо особенности организма такие? Насколько чувствительны «экспресски» у других людей по вашей практике? - спрашиваю я у эксперта.

- Мы были в числе первопроходцев, испытавших экспресс-тесты на ковид в России, - рассказывает Исаев. - Весной на нас вышли некоторые госкорпорации и попросили обкатать экспресс-тесты на антитела: попробовать эту технологию в сравнении с классическими тестами. Практика показала, что чувствительность очень низкая, в районе 70%. Это означает, что тесты пропускают каждого третьего пациента с ковидом – человек уверен, что он безопасен, продолжает вести активную жизнь и может успешно заражать окружающих.

«Мы сами тогда приняли решение: в своих лабораториях не будем использовать экспресс-полоски на антитела», - говорит Андрей Исаев.

Потом появилась технология определения антигенов коронавируса.

«НЕ НОУ-ХАУ, А УЧЕБНИК ДЛЯ 7 КЛАССА»

- Для теста на антиген берется мазок из носоглотки или задней стенки глотки - там, где вирус поселяется сразу после заражения человека. Собственно, взятие биоматериала такое же, как для ПЦР-анализа, - продолжает эксперт. - Просто, когда мы делаем ПЦР, то берем вирион (вирусную частицу. - Авт.) и из него извлекаем генетический материал, РНК. А если тест на антиген, то нужно само тельце вируса, капсид (оболочка) и S-белок (из которого состоят шипики короны). Готовится как бы мелкорубленая смесь белковых фрагментов вируса. Против них подобраны и сделаны моноклональные антитела (то есть выращенные в лаборатории в культуре клеток человека). Они нанесены на специальную подложку.

Если в биоматериале человека есть фрагменты коронавируса, то моноклональные антитела в составе теста вступают в реакцию с ними, и подложка меняет цвет. Так мы получаем положительный результат теста. «В аннотации к таким тестам пишут умные слова: иммунологический, хроматографический, – и люди думают, что это что-то высокотехнологичное. На самом деле это простейший тест «антиген-антитело», как в учебнике по биологии для 7 класса. Антиген с антителом связывается, а слово «хроматографический» означает, что просто меняется цвет. В общем, как в тесте на беременность - все то же самое. Только пиара гораздо больше и цена теста выше», - разводит руками Исаев.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕ ВЫШЕ 80%

Однако простота теста еще не говорит о его недостоверности.

- Когда появились первые тесты на антигены, мы сами вышли на их производителей в Южной Корее. Сейчас они мировые лидеры в этой области, - говорит Андрей Исаев. - К нам приехал представитель из ЮК и тоже предложил провести апробацию: исследовать мазки больных в активной фазе методом ПЦР и сравнить с антиген-тестами.

Увы, данные оказались неутешительные, качает головой эксперт. «Не совсем то, что у Илона Маска – 50 на 50, либо встретишь на улице динозавра, либо нет. Практика показала эффективность на уровне 75-80%. Для медицинских целей этого точно недостаточно, потому что означает: в среднем каждого четвертого человека, выделяющего вирус, тест не заметит. И он продолжит гулять и заражать окружающих», - поясняет Исаев.

- А в самой Южной Корее массовое тестирование, за которое страну так хвалят все эпидемиологи, делали разве не антиген-тестами?

- Нет, ПЦР. Антиген-тестов тогда еще и не было.

Почему же экспресс-тесты нас так часто обманывают? И все-таки в текущей ситуации без них не обойтись? Об этом — во второй части нашего материала.

Продолжение следует.