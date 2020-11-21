На территории Калифорнии введен комендантский час

Число случаев заболевания COVID-19 в одном из самых густонаселенных штатов США неуклонно растет Фото: REUTERS

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пошел на крайне непопулярную меру и ввел в штате комендантский час. Теперь большинству жителей нельзя будет покидать дома с 10 часов вечера до 5 часов утра.

Таким образом власти пытаются сдержать распространение коронавируса, который с начала ноября буквально захватывает штат.

Губернатор отметил, что ограничительные меры введены как минимум на месяц – с 21 ноября до 21 декабря. Фото: REUTERS

- Вирус распространяется невиданными ранее темпами, и следующие несколько дней и недель будут иметь решающее значение для того, чтобы остановить эту вспышку. – заявил Ньюсом.

Губернатор отметил, что ограничительные меры введены как минимум на месяц – с 21 ноября до 21 декабря. Решение об их продлении или отмене будет принято на основании эпидемиологической ситуации.

За соблюдением режима будут следить правоохранители, но, по всей видимости, с привлечением нарушителей к ответственности им придется нелегко, поскольку во время комендантского часа жителям разрешено посещать аптеки, продуктовые магазины, забирать еду из заведений общепита, а также выгуливать собак ¬ об этом сообщил министр здравоохранения Калифорнии Марк Гали.

Теперь большинству жителей нельзя будет покидать дома с 10 часов вечера до 5 часов утра. Фото: REUTERS

На сегодняшний день число случаев заражения коронавирусом в США приближается к 12 миллионам, более четверти миллиона человек умерли. В Калифорнии опасной инфекцией заразились более 1 миллиона человек, а количество летальных исходов превысило 18,5 тысяч. За последние дни в штате ежедневно выявляют свыше 10 тысяч новых заражений ежедневно.

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