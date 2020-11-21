Несмотря на поражения в судах, Трамп продолжает настаивать на своей победе

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп продолжает попытки доказать, что демократы украли у него победу на выборах с помощью массовых фальсификаций. Фото: REUTERS

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп продолжает попытки доказать, что демократы украли у него победу на выборах с помощью массовых фальсификаций. Но шансов на успешный исход у него остается все меньше.

Состоялось официальное объявление результатов ручного пересчета бюллетеней в Джорджии, одном из спорных, по мнению команды Трампа, штатов.

В результате проверки было установлено, что разрыв между кандидатами сократился, но незначительно – Трамп приблизился к Байдену менее чем на 1% голосов, и последний остался лидером гонки.

Во время пересчета было установлено, что не были учтены около шести тысяч голосов избирателей из округа Флойд, традиционно голосующих за республиканцев. Это нарушение оказалось самым крупным в штате, но оно не смогло изменить результаты голосования.

Помимо неприятностей в Джорджии, команда Трампа столкнулась с отказами судов рассматривать претензии по голосованию в Аризоне и Пенсильвании. В связи с этим критиковать нынешнего главу Белого дома взялись и некоторые его однопартийцы, утверждающие, что республиканцу стоит признать поражение.

Сам Трамп пока не готов сложить оружие и продолжает настаивать на массовых подтасовках результатов выборов. Он намекнул своим сторонникам на скором применении какой-то новой тактики в борьбе за голоса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чего ждать России от нового президента США Джо Байдена, кроме уже обещанных «санкций из ада»

Демократ Джо Байден стал президентом США в 78 лет, с третьей попытки (подробности)