Чета американских пенсионеров прогнала грабителей при помощи трости. Фото: twitter.com/chicagotribune

Настоящая криминальная разборка разыгралась в американском штате Иллинойс. В дом, где проживала семейная пара пенсионеров, пришел мужчина. Он представился сотрудником коммунальных служб, которому из-за недавнего пожара в соседском доме, нужно было проверить электрощиток и пожарную сигнализацию.

Ничего не подозревавшие пожилые американцы впустили мужчину и спустились с ним в подвал, где находились счетчики. Но тут супруга 81-летнего Дэна Донавана услышала странные шорохи со второго этажа и сказала об этом мужу. Тот сразу сообразил, что в дом проникли воры, пока лживый коммунальщик отвлекал их внимание.

Дэн был морским пехотинцем и знал, как действовать в сложных ситуациях. Выбежав из подвала, он увидел уже на первом этаже двух грабителей, которые несли наволочку, набитую украденными вещами.

Не раздумывая ни минуты, он схватил старинную ирландскую трость, которая стояла в углу, и нанес ею несколько ударов по незваным гостям. Затем пенсионер выбежал на улицу и пару раз ударил по лобовому стеклу их автомобиля, разбив его вдребезги.

- Надеюсь, что мне удалось выбить из их головы всю дурь, - рассказал Дэн Донаван. – И после того, как они придут в себя, то решат заняться чем-то другим.

После инцидента он не стал убирать с видного места ирландскую трость, которая досталась ему от отца. Наоборот, он поставил ее ближе к входной двери, чтобы при случае воспользоваться ею еще раз.