Трамп заявил, что без него не было бы вакцины от коронавируса

Действующий президент США уверен в собственном лидерстве Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не его работа, то вакцины от коронавируса, разработкой которой занимаются во многих странах мира, не было бы и в помине.

- Не управляй я США в течение четырех лет, то сейчас мы не говорили об успешной борьбе с коронавирусной пандемией, - уверен республиканец. – Если бы я не уделял столько внимания этому вопросу, то мы бы так и не нашли продуктивных методов лечения от этой болезни.

Трамп считает, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов без его давления никогда не смогло бы в столь короткое время разработать вакцину.

- Моя администрация координировала ускоренную разработку вакцины, - продолжил Трамп. – У нас была цель – к январю 2021 года получить 300 миллионов доз.

Сейчас в США компании – производители подали срочную заявку на разрешение вакцины, клинические испытания которой доказали ее 95-процентную эффективность.

Эта информация для американцев как нельзя кстати, потому что в последние месяцы в стране наблюдается резкое увеличение количества людей, у которых диагностирован COVID-19.

Трамп также заявил, крупные фармацевтические компании специально не раскрывали многообещающие результаты испытаний вакцин до окончания выборов, поскольку его администрация вела работу по снижению цен на лекарства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На территории Калифорнии введен комендантский час

Число случаев заболевания COVID-19 в одном из самых густонаселенных штатов США неуклонно растет (подробности)