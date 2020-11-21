Маршрутка и автобус не поделили дорогу на Щелковском шоссе в Москве: пострадал пассажир

Обстоятельства аварии устанавливает дорожная полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром субботы, 21 ноября на Щелковском шоссе в Москве столкнулись маршрутное такси и автобус. Авария на одной из главных транспортных магистралей Восточного округа произошла неподалеку от реконструированного автовокзала. Точный адрес — Щелковского шоссе, 79 корпус 1.

До остановки оставалось несколько сотен метров. По предварительной версии, шофер маршрутки резко затормозил, водитель автобуса не успел сориентироваться и врезался.

— На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства аварии, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В салоне автобуса упал пассажир. Ему потребовалась помощь медиков. О тяжести травм информации нет.

В Москве накануне прошли первые снегопады. Из-за температуры в районе ноля градусов, осадки быстро обернулись гололедом. Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе вновь вернутся плюсовые температуры и ледяной покров растает. Водителям нужно быть осторожнее на дорогах, не подвергать риску себя и окружающих, если не успели сменить летнюю резину на шипованную.