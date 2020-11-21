Учитель-каннибал: берлинская полиция задержала подозреваемого в людоедстве

В полиции Берлина сообщили о задержании учителя математики, которого подозревают в каннибализме. Фото: Shutterstock

В полиции Берлина сообщили о задержании учителя математики, которого подозревают в каннибализме. По законам Германии, личные данные подозреваемого не раскрываются до момента предъявления официального обвинения.

Около двух недель назад компания людей во время прогулки в одном из парков Берлина наткнулась на человеческие останки. После того, как страшную находку доставили в морг, специалисты установи, что части тела принадлежат 44-летнему мужчине, числящемуся пропавшим без вести.

Один из правоохранителей прокомментировал результаты работы судмедэкспертов и заявил, что одна из костей жертвы практически полностью обглодана. Кроме того, по его словам, имеются и другие доказательства, что мужчина стал жертвой каннибала.

Служебная собака взяла след и привела полицейских к дому подозреваемого. Во время проведения следственных действий было установлено, что 41-летний школьный учитель был завсегдатаем интернет-чатов, посвященных каннибализму.

Германские СМИ провели параллель с громким делом «людоеда из Ротенбурга»: в 2006 году Армин Майвес был признан виновным в убийстве и поедании своей жертвы, которой оказался программист из Берлина. Людоед снял убийство на видео, расчленил труп и упрятал мясо в морозильник. Позже он питался им в течение нескольких месяцев. Суд приговорил Майвеса к пожизненному заключению.