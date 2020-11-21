В Ереване высадился российский десант. Правительственный

Шойгу, выполняя отдельное поручение российского президента, несколько раньше остальной делегации провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны страны Вагаршаком Аратюняном. Фото: mil.ru

Суперпредставительная делегация из России высадилась в субботу в Ереване – главы Минобороны и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров, вице-премьер правительства Алексей Оверчук, главы Минздрава и МЧС Михаил Мурашко и Евгений Зиничев, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Естественно, что в центре внимания росийской делегация не просто ситуация в республике, а происходящее в Нагорном Карабахе. И то, что там будет происходить после того, как Москва обеспечила подписание Баку и Ереваном мирного соглашения и прекрашения огня.

Шойгу, выполняя отдельное поручение российского президента, несколько раньше остальной делегации провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны страны Вагаршаком Аратюняном.

- Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе. Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идет активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким, - констатировал Сергей Кужугетович происходящее на переговорах с министром обороны Армении. - Вы знаете, что мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колон с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом.

- Режим прекращения огня соблюдается. Что для данного конфликта, который имеет такую историю и такую географию, - откровенно скажу, - так быстро были развернуты силы и так эффективно. Я бы хотел выразить благодарность всем офицерам и генералам, которые готовили к проведению эту операцию, - подтвердил в ответ министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Российские миротворцы практически сразу заняли все запланированные точки для контроля над транспортными коридорами и обеспечили безопасность мирных жителей в регионе. В Степанакерт уже вернулись более 7 тысяч жителей города и окрестных сел. Но сейчас, как отметил Шойгу, на повестку дня встают уже вопросы иного рода.

- Сегодня в Ереван прибывает делегация, которая занимается не военными делами, а наша с вами задача обеспечить их безопасную работу. Я думаю, что мы сможем общими усилиями выполнить те пункты заявлений, которые прозвучали и которое было подписано. Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть, уверен, что с каждым днем он будет все крепче и крепче, - пояснил новые задачи Шойгу, обозначив, что на первый план уже вышли вопросы обеспечения жизнедеятельности региона: медицины, энергетики, транспорта, обеспечения продовольствием и т.д.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева направо) во время встречи. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

К слову, в Карабах уже прибыла первая колонна МЧС с гуманитарной помощью, которая доставила более 45 тонн строительных материалов. Вторая колонна МЧС уже выехала из Ростова-на-Дону в Степанакерт. А глава Минздрава Михаил Мурашко передал коллегам в Ереване образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Кроме того, Мурашко заявил, что российские медики готовы обеспечить помочь пострадавшим в ходе конфликта в Карабахе.

Как подчеркнул Сергей Лавров, «на первом плане у нас вопросы, связанные с необходимостью решения проблем, которые возникли вокруг Нагорного Карабаха. Заявление от 9 ноября даёт возможность решать все эти вопросы на основе договоренностей, которые были зафиксированы на бумаге, подписаны тремя лидерами. Прежде всего, это касается возвращения беженцев и всех гуманитарных вопросов в нынешней ситуации».

На данный момент Россия единственная демонстрирует готовность к комплексному подходу в решении проблем региона.

Сергей Шойгу, кстати, сразу после переговоров в Ереване улетел в Баку.

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