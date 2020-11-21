Все женщины Ивана Грозного: у царя было много жен и наложниц, но любил он только одну

Кадр из сериала «Грозный»

Перед выходом сериала «Грозный» мы решили напомнить, каким был Иван IV с точки зрения его семейных отношений

Молодо-кроваво

Представьте себя в 16 лет. А теперь представьте, что 16 в свое время (1546) было и Ивану Васильевичу, великому князю Всея Руси. Он живет в патриархальной Москве, в бесчисленных коридорах все разрастающихся построек Кремля. Среди запаха ладана, икон, фресок и пыльной роскоши царских сундуков. В три года он потерял отца, в восемь мать. После смерти Елены Глинской в темнице оказался ее фаворит и «первый министр» Телепнев-Оболенский, и кормилица Ивана Аграфена, сестра Оболенского. Близкие для Ивана люди.

Власть рвут друг у друга бояре, которые, пользуясь фактическим междуцарствием, нещадно воруют из казны.

«Бывало в моем присутствии кладет обутые в сапоги ноги на постель моего отца» - вспоминал Грозный поведение Ивана Шуйского. «А мы какой нужды натерпелись, лишаясь даже пищи и одежды», - писал он про себя и младшего брата Юрия, родившегося глухонемым.

Бояре не замечали Ивана, когда решали свои политические вопросы. Например, Федора Воронцова, еще одного близкого Ивану человека, чуть не убили прямо в Кремле. Спасло боярина заступничество митрополита.

Позже князь Андрей Курбский, знавший царя с детства, напишет, что будущий Грозный в раннем возрасте снимал стресс, сбрасывая с высоких теремов собак и наблюдая за их конвульсиями. Может и врал Курбский. Но характер у юноши был не сахар. И уже по летописям известно, что в 13 лет Иван отдал приказ арестовать боярина Андрея Шуйского. А когда слуги, перестаравшись, боярина задушили, такое рвение одобрил. А в 16 приказал по навету казнить и все того же злосчастного «друга детства» Федора Воронцова... В 1547 году Ивана венчали на царство, и следующие 37 лет (!) Россия будет подчинятся только ему.

Кадр из сериала «Грозный»

Проклятье брака

Вокруг Ивана сложился круг близких людей и советчиков во главе с митрополитом Макарием, «Избранная рада». В 17 лет царь женился на Анастасии (1547), дочери Романа Захарьина-Кошкина, главы знатного боярского рода. Анастасия стала главной женщиной в жизни Ивана. Пара прожила вместе 13 лет. У них родилось шестеро детей, и историки сходятся во мнении, что царь по-настоящему любил Анастасию. Ее родственники стали играть значительную роль в жизни государства.

Уже в 1549 царица родила девочку Анну, но через полгода царевна умерла. Меньше двух лет прожила и вторая дочка Мария, родившаяся в 1551 году. В 1552 году появился на свет царевич Дмитрий, наследник престола и первый сын царя.

В 1553 году царь опасно заболел. С учетом развития медицины в XVI веке в России болезнь, скорее всего, должна была окончиться смертью. У постели умирающего и двоюродный брат Ивана Владимир Андреевич и все бояре присягнули младенцу Дмитрию, как наследнику престола. Впрочем, уже в этот момент приближенные царя, видимо, делились на партии. Кто будет регентом при младенце? Родственники Анастасии - Захарьины? Или партия (скорее теоретическая) Владимира Андреевича? Иван выздоровел (есть предположение, что в момент болезни он по традиции московских князей принял монашеский постриг). Потом он жестко накажет всех участников «заговора» в пользу Владимира Андреевича. Пока же Иван решил отблагодарить Бога и отправился с женой и сыном в паломничество на Белое озеро. Во время этой поездки, при посадке на ладью, сопровождавшие царя бояре уронили в воду малолетнего Дмитрия. Ребенок утонул. Его похоронили в Архангельском соборе в одном гробу с отцом Ивана Василием Третьим, «в ногах».

Кадр из сериала «Грозный»

Любовь навек

В 1554 году у Ивана и Анастасии родился еще один сын - Иван. Он умрет за три года до смерти Грозного. Еще одна несчастная жизнь. Две первые жены Ивана Ивановича были отправлены в монастырь по причине бездетности. Третья Елена Шереметова стала невольной причиной смерти мужа. По рассказу папского нунция Пассевино (который тоже знал историю с чужих слов), царь Иван застал беременную царевну в одной рубахе и начал избивать посохом. Вступившийся за супругу царевич получил удар в голову, после чего заболел и через несколько дней умер. Царевна потеряла ребенка и окончила свои дни в монастыре...

У Ивана и Анастасии было еще двое детей. Дочка Евдокия умерла в младенчестве, а сын Федор стал наследником престола после смерти Ивана Ивановича, а после кончины Грозного - последним царем из династии Рюриковичей.

Анастасия умерла в 1560 году, ей было не больше 30 лет. Она тяжело болела 10 месяцев и царь подозревал, что ее извели, отравили. В перовом послании Курбскому царь пишет: «а и с женою меня вы про что разлучили? Только бы у меня не отняли юницы моея, ино бы Кроновы жертвы не было».

После смерти Анастасии (хотя начало гонений начались уже во время ее болезни) Грозный расправляется с «Избранной радой», своими ближайшими помощниками во главе с дьяком Алексеем Адашевым, потом с участниками «заговора» 1553 года, убив и Владимира Андреевича и его семью. В 1564 начался опричный террор... Некоторые историки считают, что именно Анастасия сдерживала зверский нрав царя.

Кадр из сериала «Грозный»

Черкесская княгиня и королева Англии

«А вы очень темпераментный человек», - говорила царю жена Шурика в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». И против исторических исследований не погрешила. Еще до женитьбы на Анастасии, по уверениям Курбского, Иван охотился по Москве на молодых женщин. Современники (все тот же Курбский и иностранные опричники) намекали, что царь был подвержен «содомскому греху», то есть имел гомосексуальные связи. Любовником царя называют боярина Федора Басманова. В русских документах доказательств подобной связи, конечно, нет. Но сам Иван постоянно каялся в тяжких грехах, включая прелюбодейство.

Уже через две недели после смерти любимой жены царь начал свататься к дочкам польского короля, но поляки тогда были не в лучших отношениях с Москвой.

Новой избранницей царя стала Мария, 16-летняя дочь черкесского князя Темрюка. Они прожили 8 лет, у них был всего один ребенок - сын Василий - умерший во младенчестве. Достоверных сведений о Марии Темрюковне немного, но так как период жизни с ней совпал с самыми жестокими и разнузданными годами опричнины, в фольклоре за ней сохранился образ женщины злобной и вредной.

Считается, что Иван IV сватался и к английской королеве Елизавете I из рода Тюдоров. Все русский царь написал ей 11 писем, и не всегда был в них любезен. Переговоры же о сватовстве на словах вели его послы. Королева-девственница на этот брак не пошла, она предпочитала говорить с «московитом» о торговле, а не о политике.

Они шли следом

Третья супруга царя - 18-летняя Марфа Собакина умерла в 1571 году, через две недели после свадьбы. Именно она представлена в образе царицы все в том же фильме по пьесе Михаила Булгакова («Марфа Васильевна я...»).

По церковным законам даже третий брак считался событием исключительным. Но Ивану, которому уже давно никто ничего не мог возразить, поверили, что с третьей супругой он по причине ее болезни «не возлежал». И разрешили четвертый - с Анной Котловской (1572). Но и тут отношения не сложились. Через полгода после свадьбы Анну постригли в монахини. Почему - так и остается тайной. Историки видят в этом руку могущественного опричника Малюты Скуратова.

По поводу следующей жены мнения разнятся. Скорее всего ею стала Анна Васильчикова (1575-1576), насильно постриженная в монахини после года супружества. Но до нее, якобы, супругой царя была Анна Долгорукова. Впрочем, скорее всего с ней Иван отношений не оформлял. Как и с Василисой Мелентьевой, вроде как пришедшей на смену Васильчиковой. Такой разброд в данных объясняется тем, что Иван далеко не всегда считал необходимым официально оформлять свои отношения, а сделать своей наложницей он мог любую женщину государства. Да и церковь все браки после третьего ни по каким канонам одобрить не могла.

Кадр из сериала «Грозный»

Несчастливое имя Дмитрий

Последней супругой Ивана Грозного стала Мария Нагая. Какой бы по счету она не была (если не считать полулегендарных Долгорукову и Мелентьеву, то она шестая, если вычеркнуть и Марфу Собакину, то пятая), этот брак никак не мог быть одобрен церковью.

Следовательно и права родившегося в этом браке сына Дмитрия (1581) на трон при желании легко можно было оспорить. Сразу после смерти Ивана Грозного царица Мария Нагая с сыном были отправлены в Углич под присмотром царских управляющих.

В мае 1591 года царевич погиб. Обстоятельства его смерти остаются загадочными. Двор царицы уверял, что мальчика убили. Разъяренная толпа тут же растерзала на месте царского управляющего, его сына и еще несколько человек. Беспорядки были подавлены. Для расследования дела фактический правитель государства Борис Годунов (будущий царь) направил в Углич специальную комиссию во главе с Василием Шуйским (будущим царем). Комиссия признала, что царевич напоролся на нож в результате приступа «черной немощи» (эпилепсии). Впоследствии Шуйский дважды менял свои выводы о деле, а самозванцы, которые вошли в историю как Лжедмитрии, несколько раз появлялись в Смутное время.

Ну а русский трон после Смутного времени достался родственникам все той же Анастасии - Романовым. Пусть и знатный, но всего лишь боярский род обошел и оставшихся в живых Рюриковичей, и Гедеминовичей...

Будь мы романтиками, сказали бы что это следствие большой любви Ивана Грозного и Анастасии.

Кадр из сериала «Грозный»

КСТАТИ

Был ли Грозный самым кровавым из тиранов?

Среди злодеев мировой истории Иван Грозный занимает одно из почетных мест рядом с Чингизханом, Тамерланом и Гитлером. В мире его называют Ivan the Terrible - Иван Ужасный, Чудовищный.

Грозный любил лично мучить людей, убивал целыми семьями, без пощады к женщинам и детям. В его Синодике (поминальные списки, отправленные во все монастыри) около 5000 имен. Это те, кого он смог вспомнить. Сколько было убито и замучено его опричниками без ведома царя? Сколько погибло от голода и пожара в разоренных ими городах? Сколько от голода, вызванного разорениями? Сколько от набегов крымцев и в спаленной Гиреем Москве? Сколько погибло в Ливонской войне, которая продолжалась четверть века? Счет на идет на сотни тысяч, на миллионы. И да, Грозный был маньяком и тираном.

Многим ли лучше были его «коллеги» в Европе? Лично они казнили и мучили не так часто, но жертвы террора Генриха VIII в Англии исчислялись тысячами. В Гугенотских войнах во Франции погибло от 2 до 4 миллионов человек, Крестьянская война в Германии - сто тысяч человек. За все время Реформации миллионы людей были замучены, убиты или сожжены. Император Карл Пятый не особо сожалел о целых народах, уничтоженных в Новом свете. За одну Варфоломеевскую ночь было убито от 5 до 30 тысяч человек! Да, Карл IX лично убил всего несколько человек. Но ведь кровь всех убитых на его руках?

Грозный стал пугалом скорее из-за личных наклонностей и качеств, многие из которых нам известны со слов его недругов. Но все, что накопали на сегодняшний день ученые делает эту личность весьма отталкивающей.

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