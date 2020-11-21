Вынужденные безработные — кто это такие и сколько им будут платить.

Новую категорию безработных предложили ввести депутаты Госдумы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новую категорию безработных предложили ввести депутаты Госдумы.

- Неизвестно, как будет развиваться пандемия. Вполне вероятно, что в отношении некоторых видов деятельности будет введен временный запрет. Так вот, работников таких предприятий, а также самозанятых и индивидуальных предпринимателей, кого коснется этот запрет, мы предлагаем выделить в отдельную категорию безработных, - разъяснил kp.ru суть нового законопроекта один из его авторов, депутат Госдумы Николай Арефьев.

Пособие для новой категории безработных должно равняться их средней зарплате — сколько они получали до запрета деятельности. Но не менее чем МРОТ (это 12130 руб). Такие безработные окажутся в более привилегированном положении, чем обычные, для которых МРОТ — это максимум возможного. Однако те, кто уволился с временно закрытого предприятия по собственному желанию либо официально прекратил деятельность в качестве самозанятого или индивидуала, потеряют право на пособие. Работодатели, чья деятельность попала под запрет, на время выплаты пособия освобождаются от необходимости платить зарплату работникам.

Средства для выплаты пособий предлагается брать из резервного фонда правительства РФ, уточнил Арефьев.

Изменения предлагается внести в статью 3 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации».