Россия запретила въезд в страну 25 британцам

Официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова в своем заявлении выразила недоумение по поводу действий британской стороны. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МИД России объявил о запрете на въезд на территорию РФ 25 британским официальным лицам.

Санкции являются зеркальными. Они введены в качестве ответной меры на решение официального Лондона, который в июле 2020 года объявил о введении национальных санкций против ряда российских должностных лиц в рамках т.н. «дела Магнитского».

Официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова в своем заявлении выразила недоумение по поводу действий британской стороны.

- По всем сюжетам, связанным со смертью С.Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся «назначать» виновных и определять им «наказание». Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя, – сказала Захарова.

Российское внешнеполитическое ведомство вновь призвало британских коллег «отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны».

- Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа. – предупредил МИД РФ.

Правительство Великобритании объявило санкционный список в июле этого года. В него были внесены имена председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня, замглавы МВД РФ Алексея Аничина и других.

В тот же список также попали и 20 саудовских граждан, которых Лондон считает ответственными за убийство журналиста Джамаля Хашогги.