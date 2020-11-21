Из одежды только шляпка: неизвестные откровенные фото Любови Орловой ушли с молотка

Уникальные фото ушли с молотка за 100 тысяч рублей. Фото: аукционный дом "Литфонд".

На днях любители раритета вновь распахнули свои кошельки: на очередном аукционе Литфонда выставили редкие книги, автографы, фотографии, плакаты и открытки советской эпохи. Было и несколько лотов с пометкой "эротика", в том числе - по-настоящему уникальные кадры для ценителей кинематографа 20 века. На черно-белых снимках, серию которых изначально оценили в 90 тысяч рублей, главная кинодива СССР Любовь Орлова позирует обнаженной на кровати, прикрывшись лишь простынкой да летней шляпкой.

Как отметили организаторы, эти неизвестные карточки были сделаны в 1937 году мужем Орловой, кинорежиссером Григорием Александровым. Красавице-актрисе здесь 35, и это золотое время в ее биографии, самый расцвет карьеры.

- Любовь Орлова всегда имела потрясающий успех - это было народное обожание, - отметили в описании лота устроители аукциона. - На всех гастролях ей предоставляли лучшие условия, а публика просто ходила за ней по пятам. Легендарная советская актриса и по сей день будоражит умы поклонников. И чем дальше, тем ценнее любые документальные свидетельства ее жизни. Их яркий союз с Григорием Александровым был во много раз невероятнее, чем сюжеты их фильмов.

Кстати, одним из самых известных почитателей таланта кинодивы является звездный защитник и коллекционер Александр Добровинский. Несколько лет назад он стал владельцем архива Орловой и Александрова, а также их дачи во Внуково.

Красавицу-актрису запечатлел в постели ее муж Григорий Александров. Фото: аукционный дом "Литфонд".

- Известно, что у супругов были разные спальни. Хотя любовниками они, безусловно, были. Рисунки Александрова и сделанные им фотографии, которые я видел, не оставляют сомнений: эротика - детский мультфильм по сравнению с ними, - рассказывал Добровинский о своей коллекции личных вещей знаменитой пары.

- Лот представляет коллекционную ценность музейного уровня. Фото в хорошем состоянии, но есть надрывы, утрата фрагментов уголков на двух фотографиях, - указали в "Литфонде".

Впрочем, коллекционеров это не смутило: в итоге карточки ушли с молотка за 100 тысяч рублей. Кто приобрел редчайшие снимки, организаторы не разглашают.

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