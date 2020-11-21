Прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась гонорарами дочери Трампа

Предполагается, что часть списанных налогов пошла на оплату гонораров, которые Trump Organization выплачивала Иванке Трамп. Фото: REUTERS

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс направила в Trump Organization официальный запрос, в котором просит предоставить сведения о гонорарах Иванки Трамп.

По имеющейся информации, интерес прокуратуры связан с расследованием в отношении Дональда Трампа по делу об уклонении от уплаты налогов.

Расследование деятельности компании нынешнего главы Белого дома инициировано после заявления газеты The New York Times о том, что Трамп в течение многих лет фактически не платил подоходный налог.

Предполагается, что часть списанных налогов пошла на оплату гонораров, которые Trump Organization выплачивала Иванке Трамп.

Издание утверждает, что Дональд Трамп использовал ряд способов для ухода от налогов. Например, уже будучи президентом, он запросил продление срока подачи налоговой декларации, что дало ему возможность в 2016 и 2017 годах заплатить всего по $750 налога.

Адвокаты Trump Organization утверждают, что все обвинения совершенно беспочвенны, а сам Трамп неоднократно обещал, что информация об уплаченных им налогах будет обнародована, но пока того так и не случилось.