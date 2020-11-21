"Пойдем до конца": Юлия Барановская отказалась пощадить Андрея Аршавина

Андрей Аршавин начал чаще общаться с детьми от первой гражданской супруги Юлии Барановской. Фото: Инстаграм.

Этой войне нет конца и края. Андрей Аршавин, не раз признававшийся в том, что Юлию Барановскую видеть и слышать не хочет, в суде смог уменьшить сумму алиментов на троих детей от бывшей возлюбленной. Это не первый раз, когда футболист подает иск к многодетной матери. Но телеведущая не из тех, кто сдается.

Юлия Барановская достаточно спокойно восприняла вердикт Савеловского суда. Фемида встала на сторону отца ее троих детей Андрея Аршавина. Размер алиментов снизили до 3/8 от доходов. Суд учел, что у спортсмена есть еще одна дочь Есеня, родившаяся в официальном браке футболиста с Алисой Казьминой. Она тоже имеет право на деньги отца.В настоящее время 38-летний спортсмен отдает 1/8 средств на содержание трехлетней малышки.

Когда Андрей играл за "Зенит", то перечислял двоим сыновьям Артемию и Арсения и дочке Яне порядка пяти миллионов рублей ежемесячно. Тогда зарплата нападающего составляла 2,5 млн евро в год. После завершения футбольной карьеры он добился снижения выплат. В 2019 году эта сумма составила примерно 300 тысяч на ребенка в месяц.

"На суде я не присутствовала. Андрей Сергеевич же был лично. Видимо, у него много свободного времени, которое он тратит на судебные процессы. Жаль, не на то, чтобы заниматься своими детьми", - в очередной раз упрекнула бывшего возлюбленного знаменитость.

Она также отметила, что ее адвокаты будут подавать апелляцию. "Пойдут до конца, до последней инстанции", - приводит слова многодетной мамы телеграм-канал "Татлер-Батлер".

Напомним, всего у футболиста четверо детей. От Юли - 15-летний Артем, 12-летняя Яна и восьмилетний Арсений. И Есеня - от Алисы Казьминой. Скандальное расставание Аршавина и Барановской в 2013 году не обсуждал только ленивый. Футболист бросил беременную избранницу с двумя детьми и ушел к новой пассии. Долгие годы Андрей не общался с отпрысками от Юлии. Барановская, как могла, объясняла наследникам, почему папа исчез: "Я им говорила: «Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить - это невозможно»". После не менее скандального развода с Казьминой в 2018 году футболист стал встречаться с сыновьями и дочкой.