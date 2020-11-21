«Мама спасает, когда плохо»: Заворотнюк, Алферова, Бузова – о главных помощниках в жизни

Валентина Заворотнюк теперь главная помощница для дочери Насти. Фото: СОЦСЕТИ

Мама – главное слово в каждой судьбе. Рассказываем пять историй звезд, для которых мамы и теперь – главные друзья, помощники и всегда рядом.

Ксения Алферова и ее мама Ирина

Маму актрисы Ксении Алферовой знает вся страна. Народная артистка Ирина Алферова и теперь для своей Ксюши – главный ориентир и друг. Дочь Ксении Алферовой и Егора Бероева бабушку тоже обожает – 13-летняя Евдокия обожает гостить у Ирины. Ирина Алферова помимо Ксении воспитала трех приемных детей – сына умершей сестры и сына с дочерью мужа Сергея Мартынова.

Ксения Алферова и ее мама Ирина Фото: СОЦСЕТИ

Ирина Алферова одна из немногих артисток своего поколения, кто, отказавшись от пластики, выглядит прекрасно – гармонично, моложе цифр в паспорте, и еще у нее всегда блеск в глазах. Ксения говорит, что мама рассказала о таком секрете красоты: «Надо быть добрым человеком, помогать другим, что у злых, у вечно всем недовольных людей, лицо к старости вниз оплывает и морщинами недовольства, занудства, злости покрывается и никакой косметолог им не поможет. Секрет молодости моей мамы - чистая, щедрая душа, сердце, вмещающее в себя всех и согревающее всех! Нежность, забота, женственность. И никаких операции !»

Ксения Алферова не скрывает чувств: «Я благодарна Богу, что разрешил выбрать именно такую маму! Всем мамам маму! Как ни странно, но начинаешь ценить по-настоящему маму, когда сама взрослеешь и становишься мамой. Когда сталкиваешься с серьёзными трудностями, стоишь перед сложным выбором, понимаешь, какое же счастье, что мама рядом. Просто услышать ее голос, обнять. Даже когда все в твоей жизни неплохо, но мама обнимает - и ты выдыхаешь, расслабляешься, иногда плакать начинаешь. От горя, нет от счастья, что есть на этой земле человек, который любит тебя всегда и всю, со всеми твоими закоряками и считает самой лучшей. И можно на несколько минут побыть маленькой, ни о чем не беспокоится, не думать, просто быть рядом с самой сильной и всепобеждающей силой на свете - маминой любовью!»

Ольга Бузова и ее мама Ирина

Оля Бузова в детстве была вундеркиндом – в четыре года уже читала, считала и дроби знала. Поэтому мама отдала ее в школу с пяти лет, будущая звезда училась на 4 и 5. Проблем у Ирины Александровны с дочкой не было – исключительно поводы для гордости. На телешоу «Дом-2» Ольга отправилась в 18 лет – так вышло, что ее младшая сестра Анна отправила заявку за нее, не сказав ничего. Олю выбрали из тысяч девчонок и позвали на «Дом-2». Ирина Александровна не скрывает: «Дочку всегда девочки недолюбливали – я была уверена, что ее в первую же субботу выгонят. Но этот проект для Оли стал шансом заявить о себе. Я все годы пыталась ее оттуда забрать, но потом убеждалась, что дочка молодец, она делает все правильно. Неважно, что думает окружение. Она сама находит приключения, сама попадает в беду, сама создает проблему, и сама же из нее выходит. Жалуется мне только в самый последний момент, когда наступает предел её возможностей…» Мама дочерью гордится, а Ольга дочь примерная и заботливая. Мама с дочкой постоянно на связи – как лучшие подруги, поддерживают друг друга во всем. Ну и, конечно, дочь обеспечивает маму не только всем необходимым, но и балует.

Ольга Бузова и ее мама Ирина Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Бузова недавно рассказала нам, что всегда хотела хорошо зарабатывать, чтобы радовать родителей. Теперь у нее такая возможность есть. Первую зарплату Бузова отдала полностью маме, став известной, на первые сбережения купила маме квартиру в Санкт-Петербурге. Теперь у Оли мечта: «Я хочу еще купить загородный дом мамочке в Испании или в Италии - где она выберет».

Юлия Меньшова и ее мама Вера Алентова

Юлия Меньшова и народная артистка Вера Алентова – лучшие подруги. Мама и дочь постоянно на связи. Алентова давно освоила мессенджеры, чтобы общаться с дочкой и внучкой.

Юлия Меньшова и ее мама Вера Алентова Фото: СОЦСЕТИ

Недавно Юлия Меньшова в социальных сетях написала зарисовку об одной стороне взаимоотношений с мамой, которая показывает прочность этих женских связей: «Раз в год мы с мамой разбираем ее шкаф. Я безжалостно складываю в большую сумку «милые» рубашечки, «очаровательные» кофточки, «прелестные» брючки и «чудные» юбочки. Процедура повторяется ежегодно, потому что с первого раза вырвать все ценности не удается. Старшее поколение относится к вещам бережно, и в мамином гардеробе можно обнаружить вещи в прекрасном состоянии, которым лет по… сорок! Иногда они снова входят в моду. А иногда: «Нет, давно не ношу, но… не отдам». Я понимаю и не настаиваю, потому что это... ну, как отдать кусок самой себя. Полжизни рядом. Мама говорит: «Так хочется чего-то новенького, но и так всего так много...» Старшее поколение не любит избыток, и даже стесняется его. Когда целый ряд плечиков освобождается от безнадежно устаревших вещей , мама испытывает облегчение. И мы едем в магазин. Чтобы купить законное новенькое, взамен старенького. Я обожаю этот момент. Потому что в маминых глазах загорается волшебный огонь азарта, так свойственный всем нам, женщинам. Я тащу ей в примерочную в зубах самые разные луки. Она отражается в зеркале, ей явно нравится образ, но она говорит: «Нет, Юля, мне кажется, что это все-таки слишком...» А я: «Нет, мам, это - очень хорошо». И мама снова смотрит на себя. Улыбается, но спохватывается: «Но не очень молодежно?» А я мотаю головой: «Нет, мам, вообще даже не думаи , все прекрасно! » И мы идем на кассу. А потом мама мне звонит, такая деловая и бойкая: «Слушаи , а помнишь, этот мои свитер? Мне кажется, он тоже будет хорош с этой юбкой?» Я говорю: «Даа! Точно! Будет отлично!» И мама присылает мне фотки в вотсап: «А как тебе такои вариант?» Я строчу: «Неплохо! Но бусы сними, это сеи час неактуально» Мама пишет: «Поняла!» А я вспоминаю как бегала к маме на кухню, выбрав с утра носочки к платью, и спрашивала: «Мамочка, а это будет под цвет?» И мама кивала: «Да, дочура, так будет очень красиво!»

Лиза Арзамасова и ее мама Юлия

У актрисы Лизы Арзамасовой мама Юля – и подруга, и директор в одном лице. Папа Елизаветы погиб, когда она была ребенком, а мама рано разглядела талант дочери, и отвела в кружок при ГИТИСе. А потом продвигала ее актерскую анкету – так Лиза получила роль в «Папиных дочках».

Лиза Арзамасова и ее мама Юлия Фото: СОЦСЕТИ

Мама-продюсер и директор устроила карьеру талантливой Елизавете. Вот и жениха Илью Авербуха Юлия одобрила, несмотря на то, что с будущим зятем почти ровесница – главное, чтобы дочка была счастлива. А уж это она чувствует лучше всех – материнская интуиция. Это раньше они были вместе всегда, теперь Елизавета живет с женихом и радуется командировкам: «Фестивали - это всегда интересное общение с друзьями и коллегами. А еще поездка на фестиваль - это возможность провести больше времени рядом с мамои ! Именно поэтому я люблю эти поездки - за то, что мы много обнимаемся и общаемся».

Анастасия Заворотнюк и ее мама Валентина

Несколько лет назад Анастасия Заворотнюк рассказывала, какой страх испытывала, наблюдая за репетициями и спектаклями, в которых так часто умирала ее мама. Мама Насти, народная артистка Валентина Заворотнюк играла в театре драматических героинь, а дочь живо переживала все эмоции. Настя и сама стала артисткой, а мама бросила работу и всегда была рядом – помогала с внуками. Анастасия Заворотнюк часто благодарила маму: «За любовь, за терпение, за мудрость - спасибо тебе мамочка за все!» Сейчас Валентина Борисовна – главная няня для младшей внучки Милы и помощница для Насти, которая болеет и доверяет все переживания маме.