Путин поблагодарил Трампа на прощанье

Путин попрощался со своим американским коллегой. Фото: REUTERS

Саммит G20 стал уже третьим мировым форумом для Владимира Путина за эту неделю. И если по представительности виртуальная Двадцатка в Саудовской Аравии превосходит саммиты БРИКС и АТЭС, то по темам ему от них уйти было просто некуда.

Весь мир сейчас обсуждает только одно - борьбу с коронавирусом и восстановление экономики после того, как пандемия будет побеждена.

- Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным, - дал оценку в своем выступлении президент России. - Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, ещё не знал.

Главным риском для планеты Путин назвал массовую долгосрочную безработицу с последующим ростом бедности и социальной неустроенности. Россия готова внести свой вклад и в борьбу с экономическим кризисом, помогая более слабым странам, и в борьбу с вирусом.

- Мы готовы предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учёными вакцины, - пообещал Путин. - Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель – сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить всё население планеты надёжной защитой. Это значит, что работы, уважаемые коллеги, хватит на всех, и мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция, может быть, неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера.

Эта виртуальная встреча, по всей видимости, была последней для Путина и Трампа. Президент России напоследок нашел добрые слова для коллеги, поблагодарив за вклад в восстановление мировой экономики.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН

- Наши страны сформировали пакет стимулов для мировой экономики в размере 12 триллионов долларов.

- Россия, как и другие государства, также пошла на беспрецедентные антикризисные меры, поставив во главу угла ключевую, базовую ценность – жизнь и здоровье людей.

- Мы понимаем, что у развивающихся экономик возможностей для борьбы объективно нет. Их фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растёт практически с каждым днём.

- Большой риск несёт девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов, в первую очередь для стран с низкими доходами.

- Предстоит заняться решением острых проблем в международной торговле. Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок.