Появился на публике после 20 лет забвения: как выглядит певец Влад Сташевский

Кумир 90-х Влад Сташевский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Влад Сташевский был секс-символом российской эстрады. В конце 90-х хиты в его исполнении "Позови меня в ночи", "Любовь здесь больше не живет" и "Я не буду тебя больше ждать" в прямом смысле слова звучал в 90-х чуть ли не из каждого утюга. Но более 20 лет назад певец друг резко завязал с шоу-бизнесом.

Влад Сташевский собирал полные залы, по нему сходили с ума миллионы поклонниц. Кумир 90-х прославился в 1994-м. За год до этого в одном из клубов его заметил знаменитый Юрий Айзеншпис. Продюсер быстро сделал из никому не известного красавчика мега звезду.

Все закончилась, когда Сташевский ушел от Айзеншписа. Он еще какое-то время попытался делать карьеру. А потом наступили годы забвения. О певце не было ничего слышно. Он не посещал светские мероприятия и, кажется, навсегда покинул шоу-бизнес.

Про Сташевского ходили самые разные слухи. Говорили, что он полностью посвятил себя семье, решил заняться спортом, стал успешным бизнесменом. В студии "Центрального телевидения" 46-летний артист рассказал, чем на самом деле занимался все эти годы.

Сташевский признался, что не прерывал концертную деятельность, хотя и не появлялся на телевидении. Параллельно артист действительно занялся бизнесом. Причем довольно неожиданным. "Бизнес был, да. Дрессура. Причем специализируюсь я исключительно на пуделях. И чистка колодцев. Я знаю, как это делается очень хорошо", - огорошил он признанием в недавнем интервью.

К слову, певец выглядит просто прекрасно. С годами он, как элитный коньяк, стал только краше. Подтянутый, улыбающийся, в стильно сидящем костюме, борода с проседью. И та самая прическа, как и 20 лет назад. В блоге поклонники оставляют хвалебные комментарии в адрес кумира.

Отметим, за годы забвения Сташевский успел жениться, развестись и жениться второй раз. Его первой избранницей стала дочь бывшего генерального директора олимпийского комплекса "Лужники" Владимира Алешина. По словам экс-тестя артиста, его дочь Оля и Влад были очень разными. "Оля никогда не была поклонницей Сташевского. Я же вырос в одном дворе с Юрой Айзеншписом, проводили в «Лужниках» концерты группы «Кино». Позже он Влада продюсировал. На юбилей жены снял я кораблик, который курсировал по Москва-реке, пригласил Влада. Там с Олей и познакомились", - рассказывал Алешин. Через год после свадьбы Ольга родила Владу сына Даниила. Однако семейного счастья у них не сложилось. Через шесть лет пара оформила развод.

После развода Сташевский начал прикладываться к бутылке, но его вовремя выручил дядя, предложив заняться перспективным бизнесом. И несмотря на весь скепсис самого Влада, у него обнаружилась коммерческая жилка. Вскоре он стал прилично зарабатывать. Тогда же он познакомился со второй своей женой Ириной Мигулей. В 2006 году пара сыграла свадьбу. А спустя два года, 8 марта, у них родился сын Тимофей. После появления ребенка Сташевский перестал пить, купил трехкомнатную квартиру в центре Москвы.