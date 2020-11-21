Шоу «Голос»: За дочь Романа Будникова заступается режиссер «Смешариков», Баста «хоронит» Шнурова, вспоминают и Киркорова

В вокальном проекте начался этап поединков. Фото: Максим ЛИ

В девятом сезоне «Голоса» стартовали баттлы — самый кровожадный этап шоу, в котором артистам нужно спеть дуэтом так, чтобы и себя показать, и партнеру помочь. При этом из каждой пары гарантированно вылетает по одному участнику. В прошедшем выпуске шоу было несколько ярких и даже провокационных моментов.

Александра Будникова продолжает путь к победе — зрители недовольны

Участники команды Басты Александра Будникова и Максим Коковин спели песню «Весна» группы «5’Nizza». И к этой паре было приковано повышенное внимание. Ведь после того, как Саша — дочь ведущего Первого канала Романа Будникова — попала в проект на общих основаниях, волны критики в адрес девушки и проекта не утихают. Общее настроение: «Все куплено».

Естественно, успех Будниковой на этапе поединков тоже никак не мог вызвать позитивных эмоций. Публика считает, что Баста, так долго и подробно оправдывавшийся за то, что повернулся в свое время к Александре, попросту «слил» Коковина, дав ему невыразительные партии в композиции. Вокалистка прошла дальше.

И вот, что пишут зрители:

«Баста тупо слил Максима, поставив номер под Будникову! Ему просто дали партию бэк-вокалиста, это несправедливо!»

«Специально заставили шептать голосистого парня и выгнали его. Берите пример с проекта «Ты супер». А вам позор!»

«Жалко Максима. Вообще не пел почти. Попал под раздачу»

«Несправедливо. Шнуров прав - шептали, к «Голосу» это никакого отношения не имеет»

Ролик в Youtube c выступлением пары собрал в три раза больше дизлайков, чем лайков. Однако есть и другие мнения по поводу номера. За Романа Будникова и его дочь вступился известный мультипликатор Сергей Меринов, режиссер «Горы самоцветов» и «Смешариков».

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— Ну вам же честно в названии пишут «шоу «Голос», шоу, а не конкурс, — подчеркнул он. — Что там мог проплатить мало известный журналист? Просто рейтинги падают, шоу киснет, вот и придумали этот хайп с «блатной» девочкой. А наставники не продажные, они актеры шоу на зарплате.

Баста и Шнур подрались за сержанта

Если Сергей Шнуров поддел вокалистов Басты за «шептание» вместо яркого вокала, до рэпер чуть позже отомстил, «похоронив» лидера «Ленинграда».

Сержант срочной службы Василий Пасечник в лиричной манере вместе с Кристиной Светличной спел «Единственную» Олега Газманова (песня больше известна в версии Филиппа Киркорова).

Валерий Сюткин предположил, что Илья Авербух мгновенно обул бы эту пару в коньки. Полина Гагарина похвалила Кристину за убедительность и правдоподобие. А вот Сергей Шнуров был не так лоялен.

- Я хотел бы обратиться к Василию, - начал рокер. - Совершенно прекрасный номер. Думаю, что в ближайшее время вы станете художественными руководителем концерта ко Дню милиции.

- Надеюсь на это! - попытался перевести разговор в шутку рэпер. - Если вы будете руководить этом концертом. Ведь [некоторое время назад] никто не мог представить вас в бадлоне с зачесанными назад волосиками.

- Не ожидал такого официоза, - продолжил Шнуров. - И поставил его человек, написавший хит «*** насос, Жора, где ты был?». Вот здесь я этого Жоры не увидел. Василий чувствует конъюнктуру, да-да!

- Такое ощущение, что Сергей говорит про себя, - точно подметил Баста.

- И тут весь зал засмеялся! - сыронизировал Шнуров, ведь публика не понимала, как реагировать на полемику.

- А вы думаете это смешно? - развил мысль рэпер. - Мы потеряли Сергея, которого все любили.

- Потеряли, потеряли! - согласился лидер «Ленинграда». - Мы сейчас и тебя потеряем. Куда это все?! Филипп Киркоров был бы в восторге.

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