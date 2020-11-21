Либералы прямо сейчас раздают страну в режиме онлайн всем желающим

«Форум свободной России» в 2020 году проходит онлайн. Фото: facebook.com/forumfreerussia

Каждый год российские и сбежавшие с Родины либералы собирались ранее в Вильнюсе и на своей тусовке, получившей название «Форум свободной России» обсуждают, что они будут делать, когда придут к власти в нашей стране, которую они предпочитают называть термином «эта». 2020-й внес изменения в проведение мероприятия, но не поменял сути. В этом году «Форум» проходит в онлайн-режиме в Ютубе. Впрочем, это лишь добавило радикализма высказываниям участников.

Сергей Гуриев, Андрей Илларионов, Владислав Иноземцев, Александр Кынев, Елена Лукьянова, Леонид Гозман, Гарри Каспаров и многие другие. Каждое из этих имен словно нафталином пропахло и затхлостью прогнозов, согласно которым Путин уже не менее 20 раз ушел в отставку (был свергнут) и раз эдак пятьдесят сбежал на вертолете в Северную Корею (очень она им, наверное, нравится). Вот и в этот раз одной из тем их обсуждения стал очередной «черный день Путина», без дискуссии о котором они, похоже, не могут ни расслабиться, ни удовольствия получить.

Сергей Гуриев Фото: Евгения ГУСЕВА

Но еще более удивительно, что эти люди всерьез обсуждают, как они станут управлять Россией, когда придут к власти и какой сделают страну в будущем. Так, например, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что Россия должна будет немедленно вернуть Крым Украине.

- Никаких референдумов быть не должно. Переходный период никоим образом не должен сопровождаться переговорами – переговоры тут вести не о чем. Решение о возвращение Крыма под контроль Украины должно быть принято незамедлительно, - заявил Каспаров в день открытия «форума» и не ограничился собственно, самим Крымом. - Это включает в себя отказ от всех аннексий и претензий на какие-либо территории, которые ранее входили в состав Российской империи или Советского Союза.

Территории России, по мнению записных либералов, - это главная проблема и болезнь страны. Еще один яркий представитель этого лагеря, Леонид Гозман, так, вообще, разошелся на этот раз не на шутку и буквально впал в раж.

Леонид Гозман Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это государство (они так называют Россию – прим. авт.) нужно строить заново, а не ремонтировать. Это та задача, которая перед нами встанет, надеюсь, достаточно скоро. Надеюсь, доживём, - оптимистично заверил находящихся на связи Гозман. - Но есть некоторые развилки, по которым нет согласия и в нашей среде, и это надо обсудить до того, как всё рухнет, и откроется окно возможностей для новых действий.

После чего предложил договориться по ключевым вопросам еще до прихода к власти.

- Русский язык как государственный, мне кажется, абсолютно нормальная вещь. А вот предоставлять какие-то специальные права русской культуре, или любой другой – этого делать не надо. Религиозные проблемы, национальные, этнические – это дело самих граждан, - милостиво согласился Гозман, после чего перешел ко следующему «горячему» пункту. - Вторая развилка – это федерализм. В нашей среде есть понимание, что унитарное государство не годится, что нужно государство федеративное. Естественно. Но как далеко мы готовы зайти в этой федеративности? Мы готовы зайти на ассиметричную федерацию? Мы готовы, чтобы у нас, в составе РФ, было, например, какое-нибудь ханство, или нет? Мы готовы согласиться на то, чтобы у нас на какой-то территории РФ действовал шариат? И так далее. То, что при пертурбациях, которые нас ждут, весьма вероятен отход некоторых территорий от РФ, это общеизвестно. Понятно, что отход Северного Кавказа выглядит очень вероятно, а формирование Уральской республики менее вероятно, но всё это возможно.

Андрей Илларионов Фото: Иван МАКЕЕВ

А чтобы уход территорий выглядел хоть как-то прилично, Гозман замахнулся на Конституцию.

- Что прописать в Конституции? Мне кажется, что мы не должны следовать за параноидальным стремлением нынешних властей удерживать территорию. Мы должны прописать механизмы выхода, хотя и с решением сотен проблем, которые при этом возникают, - разоткровенничался он и в конце своего спича выдал «главную тайну» российских либералов. - Дальше, у нас есть согласие, что нужно реализовывать европейский институт. Но мы должны при этом стремиться к формальному членству в ЕС, НАТО? Мне кажется, что да. Я бы это прописал.

Боятся они нынешней России, пугает она их до физиологических реакций. Как тут не вспомнить, как Евгения Альбац не видела в свое время «ничего страшного, если Россия разделится по Уральскому хребту». Или как еще один «правозащитник» Лев Пономарев на встрече в кафе пытался втюхать японскому дипломату обещания поддержать передачу Курил Японии в обмен за денежку малую.

Гарри Каспаров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Раньше хоть за деньги. Теперь уже и сами готовы. Но вряд ли все же бескорыстно они готовы и Россию разделить на куски, и курс в НАТО и ЕС прописать в Конституции, как это сделали майдауны в соседней Украине.

Они откровенничают в своей среде, упустив, что сейчас все они в режиме онлайн выступают, как «голые короли». Игнорируя и сам народ, и его желания и потребности. Слуги чужих господ. А потом опять будут плакать и обижаться, что им «не тот народ» достался.