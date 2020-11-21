Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 21 ноября 2020: как себя чувствуют Ксенофонтова и Медведева

Актрисы Елена Ксенофонтова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 21 ноября 2020 года:

Лечатся в больнице

47-летней Елене Ксенофонтовой частично стало лучше после трех дней в стационаре, где она продолжает лечение от коронавируса. Звезде сериала «Кухня» под контролем врачей стало легче дышать - одышка уже не такая сильная, температура спала. 13 дней актриса лечилась амбулаторно, и уже 3 дня она в коронавирусной больнице. Елене стало хуже в том числе из-за имеющихся ранее проблем со здоровьем. Ксенофонтова сообщила, что ей назначили капельницы, уколы в живот и другое лечение. Елена лежит в отдельной палате, постоянно созванивается с детьми, много читает, молится. Передаем поклонникам пожелание врачей: принимать цинк и витамин D. Ксенофонтова сообщила, что тесты показали – ее сын и дочь здоровы, однако для безопасности окружающих они на карантине.

Фигуристка Евгения Медведева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лечатся дома

21-летняя фигуристка Евгения Медведева почувствовала недомогание, после чего сама обратилась к врачам и сдала анализы. Коронавирус у спортсменки протекает в легкой форме.

42-летняя Диана Гурцкая восстанавливается дома. Певица летом, сдав анализы, узнала о том, что переболела коронавирусом бессимптомно по наличию антител. К середине осени их количество уменьшилось, и тест подтвердил у Дианы COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, позволяющей обойтись без госпитализации.

Певица Диана Гурцкая Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вылечились

28-летний полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии Казимировн переболел COVID-19 в легкой форме. Но до сих пор его нет в заявке команды на ближайшие матчи, так как спортсменам требуется более длительное время для возвращения к полноценной работе – особое значение имеет дыхание. Спортсмен и его переболевшие коллеги помимо физических нагрузок, отмечают особую роль реабилитационных процедур, следуют советам – не лежать на спине, отдыхать на животе и на боку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кашель может не останавливаться часами - до рвоты»: актриса Елена Ксенофонтова сообщила о госпитализации

Звезда сериала «Кухня» лечилась дома, но ей стало хуже (подробности)