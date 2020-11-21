Сергей Степашин о посвящении матча Спартак - Динамо великому тренеру: Константин Бесков никогда не ругался матом

Президент книжного Союза РФ Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

На стадионе в Тушино состоялось классическое московское дерби «Спартак» - «Динамо» (1:1, первый мяч на 79-й минуте забил динамовец Дмитрий Скопинцев, а счет на 85-й сравнял спартаковец Роман Зобнин). Футболисты и болельщики перед игрой вспомнили нашего великого тренера Константина Бескова. Мы позвонили председателю совета директоров ФК «Динамо» Сергею Степашину.

- Матч был посвящен Бескову?

- Великому Константину Ивановичу Бескову. 18 ноября был его юбилей, 100 лет со дня рождения.

- Он же и в той, и в другой команде работал.

- На самом-то деле, он динамовец. Он играл за московское «Динамо», в том числе и в том легендарном турне по Англии, в 1945 году, а за другие клубы не играл. А потом уже и «Динамо», и сборную тренировал, и «Спартак», который вывел из первой лиги в высшую и сделал чемпионом два раза подряд. Много титулов завоевал. Поэтому, сегодня, видимо, решили создать ничью.

- Почему?

- А ведь сегодня выручил «Спартак» воспитанник московского «Динамо» Роман Зобнин, который сравнял счет.

- Ой, как все перемешалось в этом футболе!

- Как все перемешалось, да.

- То есть, это матч договорной был? В честь Бескова?

- Да нет, договорного не было, конечно, о чем разговор.

- Это шутка.

- Кстати, мне понравилось, что болельщики и динамовские, и спартаковские, хотя и немного их было, 7 тысяч, вели себя очень достойно, криков и мата не было. Даже удивительно для болельщиков «Спартака».

- Странно. Может, разучились, забыли на самоизоляции матерные слова? Или просто матч такой.

- Наверное, как-то решили, что юбилей Константина Ивановича надо без мата отметить.

- А он мат не любил на поле?

- Нет, он в жизни не ругался никогда.

- Серьезно? А вы его хорошо знали?

- Я очень близко с ним был знаком последние 20 лет.

- Серьезно? Расскажите.

- Он и дома был у меня. На футбол вместе ходили.

- То есть, он вас благословил, когда вы пошли в политику.

- Да, когда я стал министром.

- Скажите, а родственники сегодня были какие-то Константина Ивановича на стадионе?

- Нет, не были. У нас раньше прошла презентация книги, потом состоялся сбор ветеранов состоялся. Там была дочь.

- Сергей Вадимович, на днях наша сборная проиграла со счетом 0:5.

- Про сборную не будем говорить, будем ждать первенства Европы.

- Но хотя бы один вопрос?

- Хорошо. Один.

- Вы после этого матча позвонили Черчесову, либо отправили эсэмэску, как обычно, поддержали его?

- В этот раз ничего не отправил, потому что и так настроение было хреновое. Что-то врать не хотелось, а еще подливать масла в огонь было бы не тактично.

- Ясно. И еще мы хотели спросить. Вот вы же специально пораньше из командировки из Якутии приехали, чтобы успеть на юбилей Константина Ивановича Бескова и вот на этот матч, да? Или - нет?

- Да нет, все по плану. Собственно, так и планировал, чтобы попасть на этот матч.

- Скажите, вот вы - как председатель Наблюдательного совета Фонда «ЖКХ» вместе с его гендиректором - Константином Цициным ездили вместе туда. Там что, так много мероприятий наметили? Что пришлось вот - вдвоем.

- Ну, да. Представьте себе - посёлок ленских речников Жатай - он совсем рядом с Якутском - стал первым в России муниципальным образованием, где все жители ветхих и аварийных домов получили новые квартиры.

- А такое бывает?

- Все это есть. Мы вместе с Константином работали. Там Цицин был уже не раз. Мы, действительно, их и финансировали, и помогали. И оказывали содействие. Вот.

Благодаря федеральной программе в поселке с 10-тысячным населением за несколько лет условия жизни кардинально поменяли более 1800 человек.

- Ну, ясно. Счёт здесь очень хороший. И мы вас поздравляем не только с боевой футбольной ничьей. И привет тогда и Константину Цицину.

- Спасибо.

- Счастливо.

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