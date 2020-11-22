Тренер «Спартака» Доменико Тедеско сделал заявление после дерби с «Динамо»

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после ничьи с «Динамо» и первого немецкого тренерского противостояния в России рассказал о самых актуальных темах, которые витают вокруг его команды.

В частности, немецкий специалист поделился своим мнением о матче, рассказал, почему во втором тайме «Спартак» преобразился и очень жёстко ответил на вопрос о 6 днях отдыха во время матчей национальных команд.

Впечатление от московского дерби с «Динамо»

«Игра в первом тайме была более-менее равна. И у «Динамо», и у нас были хорошие моменты. Тайм прошёл относительно нейтрально. Была задача избежать контратак «Динамо». У них есть быстрые игроки, в этом компоненте они очень опасны. Нам это удалось.

Безусловно, несколько контратак динамовские игроки провели, но они случилось после наших индивидуальных ошибок. Сегодня мы их совершали, подчас, они были необоснованны. Нужно работать, чтоб сокращать их количество.

Второй тайм был намного лучше. Было у нас несколько отличных моментов для того, чтобы забить гол. В подобных матчах, если ты открываешь счёт, то сопернику очень непросто отыгрываться.

Можно отметить момент у Романа Зобнина, когда он бил из-за пределов штрафной. И после большого количества моментов, после штрафного «Динамо» убегает в контратаку и забивает гол. Это грустно, досадно, никто не хочет, чтоб таким образом развивались события при такой игре.

Изначально, мы заслуживали победу видимо матче, исходя из того, как развивалась игра, как развивался счёт. Ничейный результат в этом матче тоже хороший».

О преображении команды во втором тайме

«Сегодня обе команды достаточно много ошибались. «Динамо» старалось прессинговать, поэтому сегодня Зобнин и Крал больше играли в центре, чтоб заманить туда «восьмёрок» «Динамо», Моро в частности. Да, у нас были потери в центре поля, и они всегда очень опасны. После такой потери «Динамо» нам гол забило. В первом тайме были необоснованные потери в центре поля.

Думаю, мы не только второй тайм сыграли хорошо. Я посмотрю первый тайм, считаю, там тоже было достаточно много неплохих моментов. Возможно, нахватало там последнего решения. Минуте на 24-й у Джордана была возможность, чтоб нанести удар. Все знают, что он может здорово пробить.

Во втором тайме было больше контроля игры. Я буду честен, сказав, что на поле играют всегда две команды. Прессинг, который «Динамо» оказывало нам на протяжении первого тайма, очень энергозатратный. Поэтому логично ожидать, что сил у игроков «Динамо» во втором тайме осталось мало. Было бы неправдой, если бы я сказал, что я такой хороший тренер, сделал несколько изменений и мы стали лучше играть. У «Динамо» батарейки подсели после такого прессинга».

О дальних ударах Зобнина и Крала

Это было их решение. Можно много говорить об этом, но, когда мяч доходит до верхней трети поля, никому не возбраняется творить. Безусловно, на сегодня была установка, игровая схема, хотели больше атаковать за спину, но в финальной стадии атаки игроки принимают решение сами. Нельзя их контролировать, сидя с джойстиком в руках. Если так делать, то это их заблокирует. Попади мы в одном из таких эпизодов - могли выиграть.

Игроки "Динамо" Роман Евгеньев (второй слева), "Спартака" Александр Кокорин (в центре) и "Спартака" Алекс Крал (справа) в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Динамо" (Москва). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

О вопросе журналиста про 10 дней отдыха во время матче сборных

«Вы всегда смотрите на даты, но за ними вы больше ничего не видите. Посмотрите на сегодняшнюю игру и скажите, кто сегодня показал больше интенсивности. Сегодня на поле играл Павел Маслов. У него были проблемы с четырёглавой мышцей. Когда его вызвали в сборную, он попросил тренера молодёжки, чтоб тот его не ставил на игру. Тем не менее, тренер его очень попросил, чтоб тот сыграл первый матч. Потом опять: играл во втором один тайм. Джикия сыграл все три игры, и после матча с Турцией у него были проблемы с приводящей мышцей, а сегодня он сыграл здорово. Джордан ездил в сборную, Крал сыграл все игры за сборную. Про Соболева знаете историю.

У нас осталось человек 12, многие из которых тренировались по индивидуальной программе и играли за «Спартак 2». Прекрасная практика у нас была. Те несколько человек, кто остались, сыграли за «Спартак» все матчи. Понсе, Жиго, Айртон. Поэтому о каких 10 днях вы вообще говорите? Если брать с воскресенья до понедельника - это 7 дней, никак не 10. К тому же, у каждого игрока была индивидуальная программа, которую они должны были дома выполнять, в зависимости от того, какие проблемы у них есть на данный момент. Мозес делал дома беговую работу, а сегодня он сыграл все 90 минут. Эта пауза очень здорово прошла.

Не смотрите на даты, это неправильно. Мы с апреля работаем без перерывов и летней паузы на сборы. Вы себе не представляете какого это. Перерыв 6 дней для 5-6 игроков, и мы, тренеры, находимся здесь каждый день с 7 утра до 8 вечера. При этом вы видели, как мы сегодня играли. Вы видели нашу силу. На что эта пауза повлияла? Ноги сводило, или мы не бегали? Это просто неуважение такие вопросы задавать».

О травме Соболева

«Кокорин сегодня хорошо сыграл, мы рады, что он дал такой ответ, особенно учитывая то, что Соболева в ближайших играх с нами не будет. Четыре следующие игры он пропустит. Это очень грустно. Ни для кого не сектант, что прошлой зимой я очень хотел, чтоб он стал нашим игроком.

Возможно, у Соболева мениск. Возможно, операция нужна будет».

О своём имени в топ-3 рейтинга самых перспективных тренеров Европы

«Мне сказали об этом, но для меня это не настолько важно».

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