«Скоро у нас будет ребенок»: 73-летний Бари Алибасов сообщил, что его 31-летняя любовница беременна

Бари Алибасов все еще женат на Лидии Федосеевой-Шукшиной, но уже объявил о своем будущем отцовстве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бари Алибасов по-прежнему официально состоит в браке с 82-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной, что не мешает ему строить планы на счастливую семейную жизнь с совершенно другой женщиной. 73-летний продюсер группы «На-На» объявил, что скоро станет отцом. По словам шоумена, ребенка ждет его помощница Виктория, с которой он состоит в любовной связи. О грядущем пополнении Алибасов объявил в Инстаграме.

- Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни! – написал Бари Каримыч на своей странице.

Шоумен поделился видео, на котором он вместе с будущей мамой лежит на диване. Алибасов нежно поглаживает бедро молодой помощницы, закинувшей на него свои обнаженные ноги.

По словам шоумена, ребенка от него ждет его помощница Виктория. Фото: кадр видео.

Подписчики Бари Каримовича, впрочем, не торопятся поздравлять его с будущим отцовством. После истории с «Кротом» и с потерей памяти от алкоголизма пользователи Сети вполне резонно заподозрили, что беременность молодой подруги – очередной пиар-ход, придуманный шоуменом для хайпа и заработков на ток-шоу. «Ждём новую передачу у Малахова или у Борисова», «А как же Шукшина?», «Жаль, что таланты растрачены, и в таком почтенном возрасте перестает иметь в себе уважение за счёт дешёвого хайпа», «Сейчас опять миллион эфиров будет», «Кошмар какой! Уже не знаете, на чём хайп словить!», - пишут фолловеры в комментариях.

Впрочем, представители семьи Алибасовых заверили журналистов в серьезности намерений продюсера.

- Да, подтверждаю, что Бари Каримович решил предать огласке свои отношения с 31-летней Викторией. Эксклюзивно сообщаю, что по моей информации 9 декабря будет расторгнут брак с Шукшиной, а в январе Алибасов-старший планирует бракосочетание со своей новой избранницей, - рассказал «СтарХиту» адвокат сына Алибасова Александр Бенхин. - Бари-младший не одобряет эти отношения отца и нанял меня, чтобы я провел адвокатское расследование, и выяснил, кто такая на самом деле «невеста» его отца.

Виктория - женщина многих талантов. Фото: кадр видео.

Напомним, в июне Бари Алибасов внезапно пропал с радаров публики: окружение продюсера объявило о его таинственном исчезновении. Вскоре эпатажного Бари обнаружили в психиатрической клинике, куда звездного пациента поместил сын. Исчезновение Алибасова странным образом совпало со скандалом, связанным с недвижимостью Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актриса утверждает, что супруг захватил ее квартиру площадью 50 кв. метров в Новой Москве и обманом переоформил недвижимость на своего водителя. Алибасов же уверял, что передал жилплощадь своему помощнику, чтобы не платить бешеные налоги. И обещал, что квартира вскоре вернется к законной владелице. Актрисе и ее адвокатам пришлось возвращать спорную недвижимость через суд.

Сейчас Алибасов и Федосеева-Шукшина ведут бракоразводный процесс. На днях актриса публично обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросила проверить на предмет мошенничества действия Алибасова с ее квартирой.

- В связи с обращением актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о возможных противоправных действиях с ее недвижимостью Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по городу Москве организовать доследственную проверку, - сообщили в ведомстве.