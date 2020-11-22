Трамп нашел виновных в своем поражении

Президент США назвал СМИ и крупные компании своими противниками Фото: REUTERS

По словам президента США Дональда Трампа, на прошедших выборах ему противостояли СМИ, а также фармацевтические и технологические компании. Именно их вмешательство, по его словам, привело к тем результатам президентской гонки, за которыми сейчас следит весь мир.

Глава Белого дома утверждает, что его противники запустили дорогую негативную информкампанию с целью помешать переизбраться на второй срок.

- Крупные фармацевтические компании запустили против меня негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов во время кампании, которую я, кстати, выиграл. Но, знаете, мы это выясним. Почти 74 миллиона — голосов. Против нас были крупные фармкомпании. СМИ были против нас. Крупные технологические компании были против нас. – заявил Дональд Трамп.

Одним из факторов, который повлиял на выборы, Трамп считает преднамеренную задержку объявления результатов успешного тестирования вакцины от коронавируса, созданной компаниями Pfizer и BioNTech. По мнению Трампа, это было сделано с целью подорвать доверие избирателей к действующему президенту.

Республиканец упорно не признает поражения на выборах, прошедших 3 ноября, и продолжает настаивать на своей победе и массовых фальсификациях со стороны демократов. Вместе с тем, после ручного пересчета голосов в Джорджии, а также отказа судов Аризоны и Пенсильвании в рассмотрении исков команды Трампа, шансы действующего президента США занять Белый дом на второй срок тают на глазах.