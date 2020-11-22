Архивы некогда одной из самых сильных разведок мира получили статус государственных

Немецкий бундестаг принял решение перевести архивы министерства государственной безопасности (МГБ) ГДР в фонды федерального архива ФРГ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий бундестаг принял решение перевести архивы министерства государственной безопасности (МГБ) ГДР в фонды федерального архива ФРГ. Тем самым придав им государственный статус, сделав их, по сути, национальным достоянием.

МГБ ГДР более известно как «Штази». Эта разведка в свое время была признана и специалистами, и конкурентами одной из лучших разведок мира.

Решение было принято подавляющим большинством голосов. Против выступили только представители партии «Альтернатива для Германии», а левые воздержались.

Одна из главных причин передачи - плачевное состояние документов. Восточно-немецкие чекисты в целях экономии средств использовали самую дешевую бумагу, и сейчас она начинает рассыпаться.

Для того, чтобы документы сохранить, принято решение их оцифровать. Объемы огромные - 12 км стеллажей, 1.8 млн. фото, все это рассредоточено в 12 городах.

Наряду с КГБ СССР, ЦРУ США и британской МИ-6, «Штази» имела разветвленную агентурную сеть, разбросанную по всему миру. За границей на нее работало 38000 агентов. Под тотальным контролем находились граждане ГДР. Считается, что каждый четвертый житель страны работал на «Штази».

Высшим достижением «Штази» стало внедрение в окружение канцлера ФГ Вилли Брандта агента госбезопасности ГДР Гюнтера Гийома, добывавшего важнейшую информацию, на основании которой успешно строилась международная политика СССР, заключались договоры о сокращении ядерного вооружения средней дальности, признании границ в послевоенной Европе и т. д.

После объединения Германии бундестаг принял резолюцию, запрещающую СМИ публиковать информацию из архивов «Штази», без согласия того, кого она касается.

Ежегодно в ФРГ около 80000 человек знакомятся со своими личными делами, собранными в свое время разведкой ГДР. В уцелевших документах, которые не успели уничтожить сотрудники госбезопасности в 1989 году, имена доносчиков вымараны. Но многие потерпевшие из контекста все-таки понимают, кто, когда и зачем писал на них доносы.