Пережил 23 покушения и разочаровался в Хрущеве: исполнилось 130 лет с рождения президента Франции Шарля Де Голля

Исполнилось 130 лет с рождения президента Франции Шарля Де Голля Фото: EAST NEWS

Уже в 1940 году никому тогда не известный командир танковый бригады, французский генерал Шарль де Голль, предвидел, что, когда война с Гитлером закончится, Франция вновь окажется в числе величайших стран мира, и он возглавит ее.

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ХОТЕЛ ОТПРАВИТЬ ФРАНЦУЗСКИХ СОЛДАТ НА КАВКАЗ

– 18 июня 1940 года де Голль обратился к Франции из Лондона, призывая соотечественников бороться с оккупантами. В британской столице он оказался между двух огней: с одной стороны – Гитлер, с другой – союзники, которые с генералом не очень-то церемонились. Как ему удалось отстаивать свои интересы?

– Действительно, британский премьер Черчилль рассчитывал на то, что сумеет полновесно влиять на «самопровозглашенного» лидера всех свободных французов. Тогда мало кто верил, что Франция сможет остаться в компании великих держав после окончания войны. Но Шарль де Голль бескомпромиссно отстаивал интересы французской нации, искренне верил в ее силу.

Словосочетание «французское сопротивление» впервые официально прозвучало 18 июня 1940 года в историческом обращении де Голля к нации.

В сентябре 1941 года Сталин признал де Голля «лидером всех свободных французов». Москва стала оказывать помощь в борьбе с врагом и обязалась обеспечить восстановление независимости и величия Франции в послевоенное время. Де Голль обещал бороться на стороне СССР. И это не всем понравилось.

Словосочетание «французское сопротивление» впервые официально прозвучало 18 июня 1940 года в историческом обращении де Голля к нации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Был такой эпизод. Западные союзники решили не приглашать французов к участию в высадке союзных войск в Африке в ноябре 1942 года. Узнав об этом, генерал де Голль заявил, что в таком случае намерен перебросить своих солдат на Кавказ в помощь Красной Армии. И это был не блеф. Рузвельт с Черчиллем не могли этого допустить и были вынуждены согласиться с контраргументом находчивого генерала. В итоге французские части приняли участие в исторической операции. А вот французские летчики долетели до Советского Союза в ноябре 1942 года и сражались бок о бок с советскими асами до конца войны.

Есть и другие примеры, когда де Голль умело использовал свои крепнущие отношения с СССР в борьбе со своими политическими оппонентами. Недаром Черчилль говорил: «Один из самых тяжелых крестов, которые я нес в своей жизни, был Лотарингский» – эмблема де Голля и свободной Франции.

ВЕРИЛ В РУССКУЮ ПОБЕДУ

– В ноябре 1944 года состоялась встреча де Голля со Сталиным…

- Соратники де Голля называли его «визионер» – в переводе с французского – человек, который может предвидеть. Генерал уже в 1940 году был уверен, что рожден для выполнения особой миссии! И у него действительно было политическое предвидение: он был уверен, что Советский Союз победит и станет одной из главных движущих сил в послевоенном мире.

Встреча де Голля со Сталиным длилась 15 часов! Переговорщики долго спорили: Сталин просил признать просоветское польское временное правительство, а не то, что находилось в Лондоне. Де Голль не соглашался, и Сталин, в конце концов, оценил его упорство. Стороны подписали советско-французский договор о союзе и взаимопомощи. Именно благодаря де Голлю французы после войны получили свою будущую зону оккупации в Германии и место постоянного члена в Совете Безопасности ООН.

С близкими генерал разговаривал о политике и часто говорил: «Не надо ходить по ногам». Имелось в виду - задавать глупые вопросы, как на телевидении. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

– Однако де Голль явно не предвидел того, что после окончания войны Франции он станет не нужен?

– Черчилль тоже был вынужден оставить пост премьера в конце войны, великим людям часто платят неблагодарностью. Да, де Голлю это было сложно представить. На формирование его личности во многом повлиял Сен-Сир – элитное военное заведение, куда поступали только дворяне-католики. Он учился в то время, когда французская армия была невероятно возвышена.

ДАЖЕ С СУПРУГОЙ БЫЛ НА ВЫ

– После войны де Голль отправляется в свое имение. Чем он там занимался? Говорят, жил довольно бедно.

– Жил генерал в своем имении в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз. Он, кстати, его сам купил. После войны многие жили бедно. Де Голль сдавал земли вокруг поместья в аренду местным фермерам – это и было основным источником его доходов.

Он писал мемуары, читал классическую литературу. Интересовался и книжными новинками. Его жена, мадам Ивонн, читала современных авторов и потом пересказывала все мужу, давала свою оценку. Она ведь была очень образованной, мудрой женщиной, к тому же весьма остроумной. Зять де Голля рассказывал мне, что она «снимала скальпы» с политиков – соратников и противников генерала, когда он стал президентом.

– Со своей женой генерал всегда был на вы – это отголосок его дворянского воспитания?

– Шарль сделал Ивонн предложение уже через неделю после знакомства и действительно всю жизнь обращался к ней только на вы! Да, это во многом воспитание. В окружении генерала было всего человек пять, с кем он был на ты. Один из них – писатель Андре Мальро, который во время правления де Голля был министром культуры. Генерал также был на ты с одним из своих однокашников. Однажды тот пришел к президенту с просьбой помочь устроить карьеру сына. И генерал отказал ему, посчитав, что задеваются государственные интересы. Де Голль разделял личное и государственное – это такое политическое ретро, которое сегодня во многом утрачено.

ПЕРЕЖИЛ 23 ПОКУШЕНИЯ

– Однако после 12 лет затворничества де Голль снова понадобился Франции.

– Военные в 1954-1958 годах пытались отстоять Алжир. Они решили, что генерал де Голль, символ Сопротивления, справится с алжирской проблемой. И 21 декабря 1958 года он стал президентом, заявив, что поддержит французский департамент в Алжире как неотъемлемую часть своей страны. Но потом вдруг резко изменил свое решение: 4 ноября 1960 года официально объявил, что Алжир будет алжирским. Ему, кадровому военному, ветерану двух мировых войн, конечно, было больно «спустить флаг», но политик де Голль понимал, что силой колонию в руках Франции не удержать. Этого никак не могла принять военная элита. Те, кто помогал де Голлю прийти к власти, потом стояли за покушениями на президента, ведь они считали его предателем, который не оправдал их надежд.

- На де Голля было совершено 23 покушения. Удивительно, что он уцелел!

– Де Голль не ездил в бронированной машине (тогда это было нормально). Но у него был новый «Ситроен» с хорошим двигателем, его сопровождала немногочисленная охрана.

Говорят, что французы устали от величия де Голля, от его требовательности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

– Вы разговаривали с зятем де Голля, генералом Аленом де Буассьё, который находился в машине президента в момент одного из самых известных покушений в Пти-Кламар 22 августа 1962 года. Что он рассказал?

– По машине стреляли из пулемета и автомата. Потом подсчитали, что всего было произведено более 300 выстрелов! Автомобиль получил 12 пробоин. Одна из пуль застряла в переднем кресле с правой стороны: на нем сидел зять президента. В машине находилась тогда и мадам Ивонн. Она вела себя совершенно героически, даже не пискнула, только крепче прижала к себе свою дамскую сумочку.

Ален де Буассьё рассказал, что дал команду водителю: двигаться вперед, не сбрасывать скорость, хотя передние колеса были пробиты. Когда они отъехали на безопасную дистанцию, де Голль отряхнулся и сказал: «Они настолько нескладны, эти французы, что даже убивать не умеют, они не умеют стрелять». А потом обратился к зятю: «Ален, с этого дня вы не сядете со мной в один транспорт, чтобы моя дочь однажды не потеряла своего отца и мужа одновременно».

– Интересно, что мадам Ивонн просила помиловать подполковника французских ВВС Жана-Мари Бастьен-Тири, которого признали виновным в организации покушения…

- Ее аргументом было то, никто не пострадал, но де Голль был непреклонен. По решению военного трибунала Бастьен-Тири расстреляли. Когда шел процесс, де Буассьё предлагали поговорить с обвиняемым, однако зять генерала ответил: «Если меня с ним рядом посадят, я его изобью». В суде на допросе Бастьен-Тири отгородили от де Буассьё занавеской. Отец Бастьен-Тери, сторонник де Голля, потом приходил к нему и сказал, что его сын не заслуживает прощения.

РАЗГОВАРИВАЛ С БОГОМ

– Интересно, как сам де Голль сохранил самообладание, пережив это и другие покушения…

– Во-первых, у генерала был немалый боевой опыт. А еще он был религиозным человеком. Его доктор рассказывал мне, что де Голль часто прямо разговаривал с Богом и, кстати, обращался к нему на ты. Его зять говорил, что выжить без помощи высших сил было бы невозможно. Генерал верил в проведение, верил в то, что призван Богом, чтобы служить Франции.

– Наверное, именно вера помогла де Голлю пережить тяжелую болезнь и смерть младшей дочери Анны?

– Его зять говорил: «Тот, кто не видел де Голля с больным ребенком на коленях, не знает его». Анна была больна синдромом Дауна и умерла в возрасте 20 лет. Генерал пел ей колыбельные, играл с ней. Только представьте: он прерывал совещание с министрами, чтобы приехать домой и спеть ей песенку! Без папы она не засыпала, только он мог уговорить ее принять лекарство.

После войны Шарль с супругой основали Фонд Анны де Голль, приют для девочек-инвалидов. Попечителем фонда стала мадам Ивонн, а потом – внучка генерала.

ЗА ГЛАЗА НАЗЫВАЛИ «ДЛИННЫМ»

– Что вам рассказала внучка де Голля, которую тоже зовут Анна - Анна де Ляруйер.

– Анна говорила, что в повседневной жизни он был очень теплым, душевным человеком. Несмотря на свою занятость, всегда уделял время семье. Для внуков, например, соорудил площадку для минигольфа. Он играл с ними в теннис, шахматы. И интересовался, чем живут молодые. Обычно в начале обеда говорил: «Ну что вы сегодня делали, что читали, что узнали нового?» Он был в курсе всего, что происходило. Именитый дедушка интересовался результатами экзаменов, знал прекрасно какие оценки у внуков.

С близкими генерал разговаривал о политике и часто говорил: «Не надо ходить по ногам». Имелось в виду - задавать глупые вопросы, как на телевидении. Если вопрос задавался, то он должен был содержать проблему, которую генерал мог бы разрешить.

- Семья, конечно, тоже заботилась о де Голле?

- Да, мадам Ивонн полностью посвятила себя мужу. Повар пяти президентов Франции Жоэль Норман, который пришел на кухню Елисейского дворца при де Голле, рассказывал мне, что жена очень пристально смотрела за его диетой, за количеством выпитого. Было негласное правило: официант, который подавал вино, не имел право наливать «длинному» третий бокал. Так за глаза называли де Голля на кухне Елисейского дворца (рост основателя Пятой Республики – 196 см. - Ред.).

Сталина он понимал, а вот в Хрущеве сильно разочаровался. Фото: EAST NEWS

СТАЛИНА ПОНИМАЛ, В ХРУЩЕВЕ РАЗОЧАРОВАЛСЯ

– Вы разговаривали со многими людьми, которые лично знали де Голля, в том числе с французским разведчиком Константином Мельником, родившимся в семье русских эмигрантов первой волны. Что он вспоминал о генерале?

– После того, когда де Голль по телевидению объявил, что Алжир будет алжирским, именно Мельник занялся поиском переговорщиков на алжирской стороне. И когда все было подготовлено и одобрено де Голлем, МИД Франции начал официальную часть переговоров по передаче независимости Алжиру.

Мельник не раз говорил с де Голлем о нашей стране. Он рассказывал мне, что генерал никогда не говорил «Советский Союз», он всегда называл нашу страну Россией. И верил именно в силу русской нации, предрекал, что Россия не будет вечно советской и «выпьет коммунизм как бювар чернила». Де Голль любил и понимал старую Россию.

– Де Голль был знаком с тремя руководителями СССР. Он ко всем относился одинаково?

- Нет, конечно. Сталина он понимал, а вот в Хрущеве сильно разочаровался. С Брежневым отношения были открытые, они друг другу симпатизировали.

Кстати, понимали де Голля и советские граждане: когда он бывал в СССР, то выступал с речами и говорил некоторые фразы по-русски, хотя языка, конечно, не знал. Причем говорил он всегда без бумажек, поэтому был очень убедителен, каждую речь писал сам.

Шарль с детства тренировал свою память, еще мальчишкой он выучил зашифрованный язык, в котором слова читались задом наперед и общался на нем со своими братьями и сестрой. Став знаменитым, он поражал всех: речи по 30-40 страниц произносил наизусть, не меняя ни одного слова!

Фото: Shutterstock

ПОХОРОНИЛИ В ТИШИНЕ

– После 12 лет правления де Голль фактически был изгнан соотечественниками. Почему так произошло?

– Общество во многом изменилось. Говорят, что французы устали от величия де Голля, от его требовательности. Он постоянно напоминал соотечественникам о том, что нужно много работать, добиваться успеха.

Генерал вернулся к себе в имение и стал часто посещать мессы в деревенской церкви. 9 ноября 1970 года, после мессы он умер в своем поместье. Похоронен был в тишине, без участия парижских чиновников - так он завещал.

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